Washington. Angesichts der auch in den Vereinigten Staaten immer stärker um sich greifenden Virus-Krise will die US-Regierung offenbar ein großes Konjunkturpaket schnüren. Insgesamt sollten dafür 850 Milliarden Dollar bereitgestellt werden, berichtete die "Washington Post" am Dienstag.

Etwa 50 Milliarden Dollar davon sollen für die von der Krise besonders hart getroffene Luftfahrtbranche vorgesehen seien. Zuletzt hatte der ohnehin angeschlagene Flugzeugbauer Boeing nach Staatshilfe gerufen, nachdem die teilweise bereits um ihr Überleben kämpfenden Airlines ihre Kapazitäten drastisch heruntergefahren haben.

Der US-Präsident hatte das Paket bereits in der vergangenen Woche vorstellen wollen. Doch statt der angekündigten Pressekonferenz zu den wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung gab es am Tag darauf Trumps große Rede an die Lage der Nation, bei der er den 30-tägigen Einreisestopp für Bürger der Europäischen Union verkündete. Wie das Weiße Haus den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise begegnen wollte, kam dabei nur am Rande vor.

Hilfskredite für Kleinunternehmen

Laut der "Washington Post" will die US-Regierung die Hilfsmilliarden nun vor allem über Lohnsteuerkürzungen in die Wirtschaft pumpen. Die 250 Milliarden, die offenbar für Kleinunternehmen vorgesehen sind, dürften dagegen vor allem in Hilfskredite fließen. Finanzminister Steven Mnuchin wollte mit den Senatoren der Republikanischen Partei allerdings auch noch weitere Mechanismen besprechen.

Die US-Notenbank hatte angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten bereit zuvor zu drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie am Montag den Leitzins überraschend auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Außerdem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm stützen und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren - wie nach der großen Finanzkrise 2008.

In den USA liegt die offizielle Zahl der Infizierten inzwischen bei mehr als 4200, mehr als 70 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19. Viele Experten gehen aber davon aus, dass das Land, das nun nur zögerlich beginnt, das öffentliche Leben herunterzufahren, eine enorme Dunkelziffer ausweist.(rs)