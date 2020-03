WZ-Online

Der angeschlagene Boeing-Konzern hat angesichts der Corona-Krise staatliche Hilfen von mindestens 60 Milliarden Dollar (knapp 54 Mrd. Euro) für die US-Flugzeugindustrie verlangt. Seinen Appell richtete Boeing am Dienstag an US-Präsident Donald Trump und den Kongress in Washington. Trump plant nach eigenen Angaben ein umfassendes Nothilfepaket für die US-Wirtschaft wegen der Pandemie.

Zu den angeforderten Staatshilfen sollen nach Angaben des Konzerns Darlehensgarantien gehören, welche die Liquidität von Boeing und seiner Zulieferer sicherstellen sollen. Bis die durch die Krise eingebrochenen Passagierzahlen in der Luftfahrt wieder ihr normales Niveau erreichten, würden die Hilfen gebraucht, "um mit dem Druck im Luftfahrtsektor und der Wirtschaft als Ganzes umzugehen", erklärte Boeing.

Boeing: Krise in der Krise

Die Krise hat die kurzfristige Nachfrage nach Produkten der Flugzeugbaubranche absacken lassen. Boeing befindet sich wegen der vor einem Jahr verhängten weltweiten Flugzeugverbote für seine 737 MAX ohnehin in einer wirtschaftlich schwierigen Situation.

Die Flugverbote waren nach zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten verhängt worden. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt.

Märkte: Airbus und MTU Aero unter Druck

Ein skeptischer Analystenkommentar zur Luftfahrtbranche reißt die Aktien von Airbus und MTU Aero Engines weiter nach unten. Airbus-Titel fielen am Mittwoch in Paris um fünfzehn Prozent auf 53,59 Euro und standen damit so tief wie seit November 2016 nicht mehr. MTU-Aktien brachen in Frankfurt um bis zu 17,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren ein.

Die Experten der Investmentbank JP Morgan rechnen damit, dass es Jahre dauern wird, bis sich die Branche von dem Corona-Schock erholt. Der weltweite Luftverkehr könne in diesem Jahr um 20 bis 30 Prozent einbrechen. Die meisten Fluggesellschaften würden deswegen neue Flugzeugauslieferungen verschieben oder stornieren. Deswegen stuft JP Morgan die Aktien des Flugzeugbauers Airbus auf "Neutral" von "Overweight" herunter, MTU Aero wurden auf "Underweight" von "Neutral" herabgesetzt.

Airbus stehe zwar noch besser da als US-Konkurrent Boeing, hieß es in der Analyse. Dennoch sei mit Auslieferungen, Ergebnissen und Investitionen deutlich unter den Erwartungen in den kommenden Jahren zu rechnen. Auch bei MTU werde es zu deutlichen Einbußen kommen.

Auch das Kursziel für den britischen Konzern Rolls Royce kappte die Bank. Die Aktien fielen in London in der Spitze um 19,2 Prozent.

Veränderte Arbeitsabläufe auch für deutsche Airbus-Standorte in Kürze

Die Airbus-Produktion in den deutschen Werken bleibt weitgehend aufrechterhalten, und die Werkstore stehen Leiharbeitern, Kunden und Partnern weiter offen.

Doch auch die deutschen Airbus-Standorte würden in dieser Woche an neue und veränderte Arbeitsabläufe im Kampf gegen das Coronavirus angepasst, sagte ein Airbus-Sprecher in Hamburg. Dabei halte Airbus strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle ein. Bei den Vorgaben richtet sich das Unternehmen nach eigenen Standards ebenso wie nach den Regeln auf nationaler oder regionaler Ebene.

Airbus hatte am Dienstag die Produktion in den Werken in Frankreich und Spanien für vier Tage heruntergefahren. Dadurch werde ausreichend Zeit gegeben, um entsprechend strengere Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen in Bezug auf Hygiene, Reinigung und Abstände umzusetzen sowie gleichzeitig die Effizienz des Betriebs unter den neuen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Endmontagelinie in China habe den Betrieb Mitte Februar bereits wieder aufgenommen. (apa, reuters, afp, awp, sda, dpa)