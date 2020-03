WZ Online

Die Wiener Börse ist am Freitag mit massiven Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 10 Uhr um 10,2 Prozent auf 1.882,10 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld verzeichnete klare Gewinne. So eröffnete der deutsche Leitindex Dax in Frankfurt um 5,7 Prozent stärker bei 8923 Einheiten und stieg anschließend sogar noch weiter.

Börsianer zeigten sich aber skeptisch in Bezug auf die aktuellen Kurssprünge. Es sei verfrüht, über eine Erholung zu sprechen, heißt es.

Für Ausschläge bei den Aktienkursen könnte zudem der sogenannte Hexensabbat sorgen. An diesem Freitag laufen nämlich an den Derivatebörsen Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes wie beispielsweise den Dax aus. Dies könnte für starke Kursbewegungen sorgen, die nicht auf fundamentalen Daten fußen.

Mit Blick auf die Einzelwerte in Wien zeigten sich zu Wochenschluss die ATX-Schwergewichte stark im Plus. Die OMV-Aktien zogen um satte 21,19 Prozent auf knapp 23 Euro an. Die Wertpapiere des Erdölausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) stiegen um 18,41 Prozent auf 23,80 Euro. Öltitel konnten bereits am Vortag stark zulegen, nachdem sich die Rohölpreise von ihrem jüngsten Crash etwas erholt hatten.

Aber auch die Bankenwerte verzeichneten klare Gewinne. Erst-Group-Titel verteuerten sich um 6,02 Prozent auf 17,36 Euro. Raiffeisen Bank International stiegen um 12,06 Prozent auf 13,01 Euro. Für die Bawag-Aktien ging es um 8,40 Prozent hinauf.

Überdies zeigten sich auch Titel der Luftfahrtbranche stark nachgefragt. FACC steigen um 24,87 Prozent auf 7,41 Euro. Die Aktien der Flughafen Wien AG gewannen 10,51 Prozent auf 21,55 Euro. (apa)