Der durch das Coronavirus verursachte wirtschaftliche Absturz war schnell und einschneidend. Die Warenproduktion rund um den Globus brach innerhalb kurzer Zeit ein, die Menschen fristen ihr Dasein in häuslicher Selbstisolation, und niemand weiß, wann diese Krise vorbei sein wird.

Schon in der Vergangenheit gab es drastische Konjunkturrückgänge, die von Ereignissen bestimmt waren, die die Welt nachhaltig geprägt haben.

1914 sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Westeuropa, den USA, Australien, Kanada und Neuseeland um durchschnittlich 8,3 Prozent. Die Mobilmachung der Truppen in Europa im Zuge des Ersten Weltkriegs führte zu einem abrupten Ende der Belle Epoque. Millionen von Soldaten befanden sich jahrelang in einem Krieg, der ursprünglich nur kurz dauern sollte. Die Wirtschaft wurde Kriegsinteressen untergeordnet, die Produktion von Waffen und Kriegsfahrzeugen hochgefahren.

Der Börsencrash von 1929 führte zur längsten und tiefgreifendsten weltweiten Rezession des 20. Jahrhunderts. Was als amerikanische Krise begann, wuchs sich rasch zu einer globalen Krise aus, die sich durch schwache Banken, niedrige Agrarpreise und Handelsbarrieren verschlimmerte. Die Flaute zog sich bis in die 1930er-Jahre hinein, da die Regierungen zu spät Maßnahmen setzten. 1933 betrug die Arbeitslosenrate in den USA rund 25 Prozent. Erst der New Deal von Präsident Roosevelt beendete die Große Depression.

Der Zweite Weltkrieg hatte in den einzelnen Ländern unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen. So setzten sich die USA, die einen Boom erlebten, als weltweit führende Wirtschaftsmacht durch. Großbritannien konnte zwar eine Invasion verhindern, war aber hoch verschuldet, während ein großer Teil Europas in Trümmern lag. Auch Japan war schwer getroffen. Es brauchte Jahrzehnte des Wiederaufbaus, um das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Erbe des Zweiten Weltkrieges Krieges abzuschütteln.

Die 1970er Jahre waren von der Ölpreiskrise geprägt, die den von Ölimporten abhängigen westlichen Ländern einen schweren Schlag versetzte. Zwischen Oktober 1973 und März 1974 vervierfachten sich die Ölpreise in den USA, was die Industrie hart traf. Die Unternehmen waren angesichts der sich nach oben schraubenden Inflation gezwungen, die Löhne zu erhöhen, gerade als die Konjunktur einbrach. Diese Effekte wiederholten sich ungleichmäßig rund um den Globus.

Die Rezession der Jahre 2007 bis 2009 wurde durch Platzen der Immobilienblase in den USA ausgelöst. Aus der Immobilienkrise wurde eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Reparaturarbeiten dauern heute noch an. Wie tief die Kerbe sein wird, die die Coronavirus-Pandemie schlagen wird, ist noch ungewiss. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt bereits jetzt vor einer schlimmeren weltweiten Rezession als 2008.(ede/Bloomberg)