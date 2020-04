WZ Online

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag im Frühhandel ohne eindeutige Tendenz notiert. Der Euro-Stoxx-50 tendierte um 9.50 Uhr mit einem knappen Plus von 0,11 Prozent auf 2.683,14 Punkten. Der DAX in Frankfurt präsentierte sich hingegen knapp behauptet mit minus 0,10 Prozent auf 9535,88 Einheiten. In London legte der FTSE-100 um leichte 0,17 Prozent auf 5465 Zähler zu.

Die Aktienmärkte Europas folgten damit nicht den sehr schwachen Vorgaben aus den USA, wo die rasante Ausbreitung des Coronavirus die Börsenstimmung belastete. Vonseiten der Konjunkturdaten werden zumindest aus Europa keine starken Impulse erwartet. Am Nachmittag dürfte sich die Aufmerksamkeit jedoch in die USA richten, wo die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm stehen. Hier hatte es in der Vorwoche einen sprunghaften Anstieg der Anträge infolge der Coronavirus-Krise gegeben.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben nach den Vortagesverlusten am Donnerstag wieder deutlich zugelegt. Angesichts des stark gefallenen Preise hat US-Präsident Donald Trump für Freitag ein Treffen mit Vertretern der US-Ölindustrie angekündigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag mit 27,13 US-Dollar zeitweise um 10 Prozent mehr als am Mittwoch. Dies verhalf den Aktien von Ölkonzernen zu klaren Aufschlägen. Der Leitindex für die Eurozone wurden von den Titel des französischen Mineralölkonzerns Total (plus 3,99 Prozent) und seines italienischen Branchenkollegen Eni (plus 6,45 Prozent) angeführt.

Besonders gesucht waren im Frühhandel auch die Aktien aus der Autobranche. Der Kurs von BMW legte um 3,32 Prozent zu, Volkswagen stiegen um 1,35 Prozent und Daimler gewannen 0,96 Prozent.

Die Vortagesverlierer Airbus, MTU und Lufthansa hatten vorbörslich eine Erholung angedeutet. Am Vormittag konnten jedoch nur Airbus (plus 2,66 Prozent) dieses Erwartungen erfüllen. Angesichts einer aktuellen UBS-Branchenstudie gab es für Airbus-Anleger einen kleinen Stimmungsaufheller. Der Triebwerkbauer MTU (minus 2,46 Prozent) und die deutsche Fluglinie Lufthansa (plus 0,37 Prozent) kamen hingegen nicht vom Fleck.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel fanden sich außerdem die Anteilsscheine von Amadeus IT. Sie rutschten mit einem Minus von 3,21 Prozent an die letzte Stelle im Euro-Stoxx-50. (apa)