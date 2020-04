Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel massiv höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 28,04 Dollar und damit um beachtliche 16 Prozent mehr als am Mittwoch.

US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Angaben eine Kürzung der Öl-Förderung durch Russland und Saudi-Arabien, die gegenwärtig einen Preiskrieg führen. Er habe mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen, der wiederum mit Präsident Wladimir Putin gesprochen habe, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Trump erklärte, er "erwarte und hoffe", dass beide die Förderung um 10 Millionen Barrel kürzen, möglicherweise sogar um bis zu 15 Millionen Barrel. Die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA bestätigte das Telefonat. Die Regierung des Königreichs habe zu einer Dringlichkeitssitzung der "OPEC+-Staaten aufgerufen, zu denen auch Russland gehört.

Der Goldpreis in London lag am späten Nachmittag bei 1.606,92 Dollar und damit klar über dem Schlusskurs vom Mittwoch von 1.591,42 Dollar. (apa)

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!