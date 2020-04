Corona fegt die Straßen leer und legt die Wirtschaft still: Eine leere Parkgarage in einem Einkaufszentrum in London. APAweb / Reuters / Kevin Coombs

© Corona fegt die Straßen leer und legt die Wirtschaft still: Eine leere Parkgarage in einem Einkaufszentrum in London. APAweb / Reuters / Kevin Coombs