Der Internationale Währungsfonds kann besonders armen Ländern künftig mit mehr finanziellen Mitteln unter die Arme greifen. Der IWF teilte am Donnerstag in Washington mit, von fünf Staaten dafür verbindliche Zusagen in Höhe von 11,7 Milliarden Dollar erhalten zu haben. Diese Gelder kann der IWF dann für Kredite und Zuschüsse in Notlagen einsetzen. Die Gelder kämen von Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Australien, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Damit solle konkret ein Hilfstopf gegen Armut aufgestockt werden. Georgiewa hatte allerdings um 17 Milliarden Dollar gebeten.

Außerdem kann der Katastrophen- und Notfallfonds CCRT nach IWF-Angaben auf 600 Millionen Dollar aufgestockt werden. Hier hätten Deutschland, China, Japan, Großbritannien und die Niederlande mehr Mittel versprochen, so Georgiewa. Aus diesem Topf hat der IWF bereits 29 besonders armen Ländern mit Schuldenerleichterungen geholfen, damit diese in der Coronavirus-Krise mehr Ressourcen haben, um ihre Gesundheitssysteme zu stützen. Das deutsche Finanzministerium teilte mit, bis zu 80 Millionen Euro für den CCRT zur Verfügung zu stellen.

Der IWF sieht die wirtschaftliche Lage noch schlimmer als in der Finanzkrise 2008/09. - © APAweb, Reuters, Amit Dave

Prognosen so stark wie nie zuvor gesenkt

Die Weltwirtschaft wird laut IWF 2020 um 3,0 Prozent schrumpfen. In der Finanzkrise hatte die Weltwirtschaft in etwa stagniert, damals waren primär Industriestaaten betroffen. Doch jetzt sind de facto alle Länder in Mitleidenschaft gezogen. Positiv wertete der IWF die schnellen und umfangreichen Rettungsprogramme zahlreicher Regierungen, die sich auf mehrere Billionen Dollar summieren. Dazu kämen die Hilfen der Notenbanken rund um den Globus. Laut IWF sollte im zweiten Halbjahr eine allmähliche Erholung einsetzen. 2021 dürfte die Weltwirtschaft dann um 5,8 Prozent wachsen.

Österreichs BIP schrumpft um 7 Prozent

Für Österreich erwartet der IWF 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 7 Prozent. Für 2021 wird dann mit einer Erholung der Wirtschaftsleistung und einem BIP-Anstieg um 4,5 Prozent gerechnet. Die österreichischen Wirtschaftsforscher hatten in ihrer am 26. März veröffentlichten Prognose einen Rückgang des BIP um mindestens 2,0 Prozent (IHS) bzw. 2,5 Prozent (Wifo) für heuer prognostiziert. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartete Ende März in einem moderaten Szenario einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,2 Prozent. 2019 wuchs die heimische Wirtschaft noch um 1,6 Prozent.

Österreich liegt laut IWF heuer gleichauf mit Deutschland, wo ebenfalls ein BIP-Rückgang von 7,0 Prozent gesehen wird und etwas besser als der Durchschnitt der Eurozone mit einem erwarteten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7,5 Prozent.

Bei der Arbeitslosenrate (Eurostat-Definition) in Österreich rechnet der IWF für 2020 mit einem Anstieg auf 5,5 Prozent, nach 4,5 Prozent 2019. 2021 sollte die Erwerbslosenquote auf 5,0 Prozent sinken. Bei der Inflationsrate wird ein Rückgang der Verbraucherpreise (EU-Definition) auf 0,4 Prozent im Jahr 2020 erwartet, nach 1,5 Prozent im Vorjahr. Für 2021 wird ein Anziehen der Inflationsrate auf 1,7 Prozent erwartet.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern, unterstützt der IWF mehrere Staaten mit Schuldenerleichterungen und Notkrediten. Die ärmsten und bedürftigsten Länder sollen auf diese Weise größere Teile ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden können, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa mit.

Notkredite u.a. für Afghanistan, Ghana, Haiti und Jemen

So sollen 25 Entwicklungsländer Geld aus dem Katastrophenfonds CCRT erhalten. Der IWF-Vorstand habe die Notkredite für eine Reihe afrikanischer Staaten sowie unter anderem für Afghanistan, Haiti und den Jemen bewilligt. Im Detail gehe es um Schuldendiensterleichterungen durch Zuschüsse zur Deckung der Schuldenverpflichtungen für zunächst sechs Monate.

Der CCRT-Fonds besteht seit 2015. Gelder daraus kamen bisher Ländern zugute, die von Ebola betroffen waren. Sein Vorgänger wurde genutzt, um die IWF-Schulden Haitis nach dem Erdbeben dort im Jahr 2010 zu tilgen. Derzeit umfasse der CCRT-Fonds 500 Millionen Dollar (460,11 Millionen Euro). Georgiewa rief zu einer Aufstockung des Fonds auf.

Darüber hinaus gab der IWF am Montag bekannt, er unterstütze die westafrikanischen Staaten Ghana und Senegal im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit Notkrediten. Ghana soll demnach einen Kredit von einer Milliarde US-Dollar bekommen, Senegal etwa 440 Millionen Dollar. In beiden Staaten leide die Wirtschaft unter den Folgen der globalen Corona-Pandemie, weswegen auch die Regierungen finanziell unter Druck stünden und zusätzliche Liquidität bräuchten, erklärte der IWF.

Dutzende Entwicklungs- und Schwellenländer haben wegen der Corona-Krise bereits beim IWF Notkredite beantragt, darunter auch das ölreiche Nigeria. In Nordafrika hat Tunesien bereits einen Kredit von der in Washington ansässigen Organisation erhalten. In den betroffenen Ländern gibt es bisher nur wenige bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Regierungen haben jedoch weniger Spielraum, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu stemmen. Seit Beginn der Krise haben sich viele Investoren zudem aus Schwellenländern zurückgezogen, was die Kreditaufnahme erschwert.

1,5 Billionen Euro schweres Aufbauprogramm der EU

Ein über Anleihen finanziertes Wiederaufbauprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Billionen Euro erwägt indes die EU-Kommission. "Ich könnte mir einen solchen Finanzrahmen vorstellen, entschieden ist aber noch nichts", sagte der für Wirtschaft zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis auf eine entsprechende Frage des "Handelsblatts" (Dienstag).

Die EU-Finanzminister hatten vorige Woche einen Wiederaufbau-Fonds für die Zeit nach der Corona-Krise verabredet, aber Details offen gelassen. Dombrovskis sagte dazu: "Wir könnten den Wiederaufbaufonds mit Anleihen finanzieren, die mit einer Bürgschaft der Mitgliedsstaaten unterlegt werden." Darüber werde beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 23. April gesprochen.

Ein über Anleihen finanziertes Aufbauprogramm sei jedenfalls nichts Neues. Schon in der Schuldenkrise 2008/09 habe die Kommission Anleihen herausgegeben, und jetzt wieder beim Kurzarbeiter-Programm "Sure". (apa, reuters)