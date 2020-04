WZ Online

Apple stellt auf einer Website Covid19-Mobility Informationen darüber zur Verfügung, wie sich die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Autos und die Fortbewegung zu Fuß im Zuge der Ausgangsbeschränkungen geändert haben. Angegeben wird die Veränderung seit dem 13. Jänner dieses Jahres.

Dem US-Konzern zufolge beruhen die Daten für verschiedene Länder und Regionen auf Suchanfragen des Landkartendienstes Apple Map. Anfragen individueller Nutzer würden nicht darstellt. Die Daten im Kartendienst - wie Suchbegriffe, Navigationsrouten und Verkehrsinformationen - würden mit zufälligen Kennungen verknüpft werden, damit kein Rückschluss auf einzelne Nutzer möglich ist, hieß es von Apple.

So sieht der Fortbewegungstrend seit dem 13. Jänner 2020 bei Apple Mobility aus. Dahinter liegen Zahlen des Landkartendienstes Apple Maps. - © Apple

Google nutzt Standortverlauf

Auch Google veröffentlicht Mobilitätstrends. Beim kalifornischen Unternehmen lassen sich seit Anfang April von 131 Ländern Bewegungsdaten in Form eines PDF-Dokuments herunterladen. Die Daten von Googles "Community Mobility Reports" verwenden im Unterschied zu Apple die tatsächlichen Aufenthaltsdaten der Nutzer. Es wird so veranschaulicht, wie und ob und wann sich Menschen in Geschäften, in Freizeitanlagen oder in ihrem Zuhause aufhalten.

Google hat betont, dass ausschließlich Daten jener Nutzer ausgewertet werden, die den "Standortverlauf" ihres Telefons nutzen, und zwar entweder auf Android-Devices oder in Google-Applikationen auf iOS-Geräten. Diese Funktion erlaubt den Anwenderinnen und Anwendern das Erstellen persönlicher Bewegungsprofile, ist aber standardmäßig deaktiviert. Der Konzern hat im Zuge der Veröffentlichung bekannt gegeben, dass die Identifizierung einzelner Nutzer aus den verwendeten Daten nicht möglich sei. (red.)