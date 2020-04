WZ Online

Inmitten der Coronavirus-Pandemie ist der Erdölpreis an der New Yorker Börse erstmals in seiner Geschichte ins Negative gerutscht. Der Preis der US-Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai durchbrach am Montag einen Negativrekord nach dem anderen und sank schließlich unter Null.

Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich.

Die Erdöl-Lager sind voll

Hintergrund ist neben der Coronavirus-Pandemie, dass die Mai-Verträge nur noch bis Dienstag verkauft werden können, die Erdöl-Lager aber nahezu voll sind.

Damit gibt es nahezu keine Abnehmer mehr. Die Pandemie hat zu einem Erdöl-Überangebot wegen der weggebrochenen Nachfrage geführt.

Zwar hatten sich die wichtigsten Erdölförderländer vor zehn Tagen auf eine Senkung der Fördermenge geeinigt, um den Preis wieder nach oben zu bringen. Die Maßnahme blieb aber weitgehend wirkungslos. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 hatte der Ölpreis einen Höhepunkt von 114 Dollar (104,97 Euro) pro Barrel erreicht.

Ölpreis-Kollaps macht US-Börsen zu schaffen

Der Absturz des US-Ölpreises ins Minus hat die Wall Street zum Wochenauftakt belastet. Zudem nahm die Furcht der Anleger vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,4 Prozent tiefer auf 23.650 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund ein Prozent auf 8560 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,8 Prozent auf 2823 Punkte ein.

In den USA stürzte der Öl-Preis wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals in seiner Geschichte ins Minus. Verkäufer müssen Geld zahlen, damit jemand ihn das Öl abnimmt: Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai brach um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Das entspricht einem Rückgang von 306 Prozent. Käufer stehen jedoch vor dem Problem, dass die Kapazitäten der Lager bald erschöpft sein dürften. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten die Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden. Die Pandemie hat die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel einbrechen lassen. Der Absturz des Mai-Kontrakts ließ auch andere fallen. US-Öl zur Lieferung im Juni verlor 18 Prozent auf 20,43 Dollar je Barrel. Die Nordsee-Sorte Brent sank fast neun Prozent auf 25,57 Dollar.

Hoffnungen lagen zuletzt auf den Plänen von US-Präsident Donald Trump, die Wirtschaft schrittweise wieder hochzufahren. Doch Details sind immer noch offen. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, sagte, es dürfte noch Wochen bis Monate dauern, bis die größte Stadt des Landes ihre Tore wieder öffnet, weil noch nicht ausreichend viele Corona-Tests vorliegen. "Die Erholung wird viel langsamer als es derzeit eingepreist ist, weil die Abstandsregeln zwar gelockert, aber nicht aufgehoben werden können, bis wir eine Impfung oder ein wirksames Medikament haben", sagte Andrea Cicione, Strategiechefin beim Finanzdienstleister TS Lombard.

"Der Aktienmarkt würde gerne auf die Jahre 2020 und 2021 sehen und eine V-förmige Erholung erkennen", sagte Tom Martin, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Globalt Investment. "Aber die Wahrheit ist, dass es nicht V-förmig wird. Vielleicht wird es nicht einmal ein U, vielleicht wird es ein langes L." Damit spielte Martin darauf an, dass auf den tiefen Absturz der Wirtschaft nur eine sehr schleppende Erholung folgen könnte.

Der Ölpreis-Kollaps lastete auf den Aktien der Energiefirmen. Die Titel der Ölmultis ExxonMobil und Chevron verloren bis zu fast fünf Prozent.

Gefragt waren dagegen die Aktien von Streaming- und Lieferdiensten, deren Dienste bei Ausgangssperren besonders gefragt sind. Die Titel von Amazon legten gegen die Tendenz knapp ein Prozent zu, die Aktien von Netflix gewannen 3,4 Prozent.(apa/afp/dpa)