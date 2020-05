WZ Online

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag zum Teil tief in die Verlustzone gerutscht. Neuerliche Sorgen um ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen China und den USA sorgten zu Wochenbeginn für eine getrübte Börsenstimmung. Daneben dämpfen schlechte Konjunkturdaten zunehmend die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität inmitten der Coronakrise.

Gegen 12.30 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem deutlichen Minus von 3,46 Prozent bei 2.826,49 Zähler. Der DAX in Frankfurt verlor ebenso klar - um 3,16 Prozent auf 10.518,19 Punkte. Der Wiener Leitindex ATX notierte mit 2.161,73 Punkte um 2,94 Prozent schwächer.

Der FTSE-100 in London konnte sich hingegen noch einigermaßen behaupten und dämmte seine Verluste auf 0,17 Prozent ein. Zuletzt stand der "Footsie" bei 5.753,51 Einheiten. Der britische Leitindex hatte allerdings die negative Börsenstimmung bereits am Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent vorweggenommen, als die anderen Leitbörsen in Europa feiertagsbedingt geschlossen blieben.

Die internationale Kritik am Vorgehen Chinas in der Coronavirus-Pandemie nimmt weiter zu. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird Peking scharf für den Umgang mit der Epidemie gerügt. Medienberichten zufolge sei das Coronavirus erstmals im Rahmen riskanter Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetaucht.

Bereits zuvor am vergangenen Freitag hatte der US-Präsident Donald Trump behauptet, er hätte Beweise für den Ursprung des Virus in einem chinesischen Labor. Er drohte zudem mit einem neuerlichen Handelskrieg und weiteren Strafzöllen. Von chinesischen Staatsmedien wurden die Vorwürfe als "grundlose Beschuldigungen" zurückgewiesen.

Vor allem Auto-Aktien unter Druck

Aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen weiter die deutlich negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die europäische Wirtschaft auf. Laut dem Marktforschungsinstitut IHS Markit ist der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief auf 33,4 Punkte abgesackt. In einer ersten Schätzung waren noch 33,6 Punkte ermittelt worden.

Am Nachmittag dürften dann noch die aktuellen Zahlen zu den US-Industrieaufträgen im März im Fokus stehen. Die Experten rechnen hierbei im Mittel mit einem deutlichen Rückgang von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Die Furcht vor einem erneuten Handelskrieg trieb zu Mittag im Eurozonen-Leitindex besonders die konjunktursensiblen Automobilwerte stark in die Verlustzone. Mit herben Abschlägen zeigten sich etwa die Papiere von Daimler (minus 7,23 Prozent) und BMW (minus 4,88 Prozent).

An der Londoner Börse verloren die Titel des Triebwerkherstellers Rolls Royce 7,67 Prozent. Die US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der Konzern wegen der derzeitigen Krise der Luftfahrtindustrie offenbar die Streichung von bis zu 15 Prozent seiner Arbeitsplätze erwägt.

Auch die Papiere des Flugzeugherstellers Airbus gerieten zu Wochenbeginn im Euro-Stoxx-50 mit Verlusten von 7,58 Prozent unter die Räder. (dpa-AFX/kle)