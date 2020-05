Das Ringen um staatliche Hilfen für die deutsche AUA-Mutter Lufthansa dauert an. Eine Einigung zwischen dem Vorstand von Deutschlands größter Airline und Vertretern der Regierung in Berlin sei in den nächsten Tagen wahrscheinlich, hieß es am Montag.

Bei der deutschen Fluggesellschaft geht es laut Medienberichten um ein Hilfspaket von rund 10 Milliarden Euro. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" plant die deutsche Regierung einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Airline.

Der Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, kritisierte die angebliche Forderung nach acht oder neun Prozent Zinsen für die stille Beteiligung des Staates. Das erinnere ihn "an Wucher", sagte Tüngler. Die Lufthansa sei unverschuldet in die Krise geraten, betonte er.

Der Aktionärsschützer sprach sich gegen einen Einfluss des Staats auf Unternehmensentscheidungen aus: "Wenn man der Lufthansa eine Chance geben will und da so viel Geld reinsteckt, muss Herrn Spohr auch die Möglichkeit haben, frei zu agieren und die Kostenstruktur anzupassen."

Die Lufthansa werde zukünftig kleiner ausfallen und Konzernchef Carsten Spohr müsse dafür Sorge tragen, dass sie auch wieder Geld verdient. "Wenn die Politik sich von vornherein einmischt, wird das nahezu unmöglich."

Der Aufsichtsrat der Lufthansa wollte am Montag über die durch die Corona-Pandemie verursachte Krise des Unternehmens beraten. Bei einer etwaigen Einigung müsste der Vorstand diese dem Aufsichtsrat vorlegen. Am Dienstag will der Lufthansa-Vorstand in der Hauptversammlung den Aktionären Rede und Antwort zu seiner Krisenstrategie stehen.

Air France: EU-Kommission billigt Staatshilfe

Frankreich darf der Fluggesellschaft Air France in der Corona-Krise mit sieben Milliarden Euro in Form von Kreditgarantien und eines Kredits als Anteilseigner helfen. Die EU-Kommission billigte die Liquiditätshilfen am Montag unter anderem mit dem Hinweis, dass ohne staatliche Unterstützung die Insolvenz der Airline drohen könnte.

Frankreich habe nachgewiesen, dass alle anderen Möglichkeiten, Geld an den Finanzmärkten aufzunehmen, geprüft und ausgeschöpft worden seien.

Genehmigt wurde zum einen eine staatliche Garantie von bis zu 90 Prozent für Darlehen von bis zu vier Milliarden Euro. Der nachrangige Kredit des französischen Staats als Anteilseigner sei nach den Regeln des EU-Vertrags gebilligt worden. Demnach ist Staatshilfe möglich, wenn sonst eine ernste Störung der gesamten Wirtschaft eines Mitgliedsstaats zu befürchten wäre, erklärte die EU-Kommission.

Der französische Staat ist mit 14,3 Prozent an der Gruppe Air France/KLM beteiligt, einer der größten Fluggesellschaften in Europa mit einer Flotte von mehr als 300 Flugzeugen. Wegen der Corona-Pandemie wird derzeit praktisch nicht mehr geflogen.

"Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Air France ohne öffentliche Hilfe wegen des plötzlichen Einbruchs des Geschäfts wahrscheinlich das Risiko einer Insolvenz zu gewärtigen hätte", erklärte die Behörde. "Das würde der französischen Wirtschaft wahrscheinlich ernsten Schaden zufügen."

Norwegian Air: Aktionäre unterstützen Rettungsplan

Die Aktionäre von Norwegian Air haben mit großer Mehrheit den Rettungsplan für den norwegischen Billigflieger unterstützt. Mehr als 95 Prozent hätten der Umwandlung von Schulden in Aktien über fast eine Milliarde Dollar (rund 920 Millionen Euro) zugestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Dies ist ein wesentlicher Schritt zur Rettung der Airline, die bereits vor Ausbruch der Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten hatte. Norwegian Air erfüllt damit nun die Vorgaben des norwegischen Staates und kann auf etwa die Hälfte des 6 Milliarden Kronen (rund 537 Millionen Euro) schweren Kreditpakets hoffen, das die Regierung unter dem Eindruck der Corona-Krise und dem Einbruch der Fluggastzahlen für die Branche aufgelegt hatte.

Vor der Hauptversammlung erhielt Norwegian nach eigenen Angaben auch "starke Unterstützung" von Leasinggesellschaften der Flugzeuge. Insgesamt verhalf dies den Aktien von Norwegian Air zu einem der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Sie stiegen um 35 Prozent.

Die Airline hatte bereits am Wochenende Rückendeckung von Gläubigern bekommen. Vorgesehen ist, Schulden in Milliardenhöhe in Eigenkapital umzuwandeln. Die Leasingfirmen haben nun mindestens 730 Millionen Dollar (671 Millionen Euro) in Aussicht gestellt und damit deutlich mehr als bisher. Zudem könnte es nach Konzernangaben noch weitere Umwandlungen geben.