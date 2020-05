WZ Online

Deutschlands Industrie erwartet einen nie dagewesenen Einbruch ihrer Produktion. Der auf einer Umfrage unter Unternehmen basierende Ifo-Index stürzte im April auf den tiefsten Punkt der Wiedervereinigung - von minus 21,4 Punkten im März auf minus 51,4 Punkte im April. Im Dezember 2008 lag der Index bei minus 42,9 Punkten.

Der Rückgang mit minus 30,0 Punkten sei noch einmal stärker ausgefallen als im März mit minus 22,7 Punkten. "Das Tal der Produktion wird immer tiefer", sagt dazu der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe. Nur die Hersteller von pharmazeutischen Erzeugnissen blicken optimistisch in die Zukunft.

In der Autoindustrie dagegen fiel der Index auf minus 44 Punkte, nach minus 36 Punkten im März. In der Chemiebranche sackte er auf minus 42 Punkte im April ab, nach minus elf im März. Auch bei den Herstellern von Nahrungsmitteln sank der Index von plus drei Punkten auf minus 17 Punkte.

Pessimistischer Ausblick für Mineralölverarbeitung

Besonders pessimistisch sind laut Ifo die Erwartungen in der Kokerei und Mineralölverarbeitung: Der Index fiel hier von minus 0,1 auf minus 92,0 Punkte. In der Getränkeherstellung fiel der Produktionsindex auf minus 77 Punkte im April. Auch die Hersteller von Möbeln, Bekleidung, Schuhen, Glaswaren oder elektrischen Ausrüstungen blicken laut Ifo "überaus pessimistisch" in die Zukunft.

Wegen des guten Jahresauftakts fiel die gesamte Produktion im ersten Quartal allerdings nur um 1,2 Prozent. "Vom Shutdown war die zweite März-Hälfte betroffen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Es ist von einem nochmals deutlich stärkeren Produktionseinbruch im April auszugehen."

Die exportabhängige Industrie allein stellte im März 11,6 Prozent weniger her. Ihr brachen die Aufträge zuletzt in Rekordgeschwindigkeit weg: Sie fielen im März um 15,6 Prozent zum Vormonat.

Für Thomas Gitzel von der VP Bank verheißen aber die Lockerungsmaßnahmen und das Anfahren der Produktion in den großen deutschen Automobilfabriken Besserung: "Die Industrieproduktion wird im Mai einen Satz nach oben machen. Dabei kommt es weniger auf die inländische sondern auf die Entwicklung im Ausland an. Gerade jenseits des Atlantiks ist zu befürchten, dass es zu länger anhaltenden Schäden der Wirtschaft kommt. Das wird in der deutschen Industrie zu merken sein."

Chinas Dienstleistungssektor schrumpfte den dritten Monat in Folge

Chinas Dienstleistungssektor ist im April infolge von Massenkündigungen und dem Wegfall der Exportaufträge eingebrochen. Der Caixin/Markit PMI schaffte es zwar, im April von 43 im März auf 44,4 zu klettern, blieb aber weit unter der 50-Punktemarke, die Wachstum und Kontraktion auf monatlicher Basis trennt, wie Daten der privaten Umfrage am Donnerstag zeigten.

Es ist der dritte Monat in Folge, in der der chinesische Dienstleistungssektor schrumpft, der als wichtiger Beschäftigungsmotor etwa 60 Prozent der Wirtschaft der Volksrepublik ausmacht. "Eine zweite Schockwelle für Chinas Wirtschaft, die durch die schrumpfende Nachfrage in Übersee ausgelöst wurde, sollte im zweiten Quartal nicht unterschätzt werden", sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. Die wichtigsten Volkswirtschaften, darunter die Vereinigten Staaten und Europa, befinden sich nach wie vor fest im Griff der Pandemie mit rasch steigender Infektions- und Todesrate. Die weitreichenden ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus mit weltweit über 250.000 Todesopfern haben viele beunruhigt, dass eine weltweite Rezession viel gravierender sein könnte als zunächst angenommen.

Im April schrumpften die Exportaufträge weiter, nachdem sich ihr Rückgang im März verlangsamt hatte. Sie gingen mit der zweitschnellsten Rate seit Beginn der Aufzeichnungen zurück - nur geringfügig besser als im Februar. Dies unterstreiche den kurzen Charakter der Erholung im März, da der Anstieg im Exportgeschäft vor allem auf verspätete Lieferungen von Bestellungen vor dem Mondneujahrsfeiertag zurückzuführen sei, sagte Zhong.

Private Umfrage im Gegensatz zu offizieller Umfrage

Die Schwäche der Dienstleistungstätigkeit kommt trotz erhöhter Infrastrukturausgaben: In den letzten Monaten wurden Steuern und Gebühren gesenkt und Banken angewiesen, günstige Kredite und Schuldenerleichterungen auf Unternehmen auszudehnen, die am stärksten betroffen waren. Einige Analysten erwarten, dass die Regierung in Peking ein umfassendes Konjunkturpaket aufsetzen wird, ähnlich dem, das kurz nach der globalen Finanzkrise auf den Weg gebracht wurde.

Die Ergebnisse der Umfrage des Privatsektors, die sich mehr auf kleine, exportorientierte Unternehmen konzentriert, standen im Gegensatz zu einer offiziellen Umfrage in der vergangenen Woche, die auf eine Ausweitung der Aktivität hinwies. Die chinesische Regierung wird noch in diesem Monat ihre jährliche Parlamentssitzung abhalten, in der sie die wirtschaftlichen Ziele für das Jahr vorstellen wird. Das mit Spannung erwartete Treffen wurde wegen der Folgen des Coronavirus-Ausbruchs um mehr als zwei Monate verschoben.(apa, reuters, afp)