WZ Online

Nach den ersten Lockerungen gibt es laut IfW-Institut positive Signale für die Konjunktur. "Die deutsche Wirtschaft hat den schlimmsten Absturz hinter sich, und es zeichnet sich nun eine Bodenbildung auf niedrigem Niveau ab", teilten die Kieler Forscher am Freitag mit.

Ähnlich sei die Situation in den Krisenländern Italien und Spanien, beim internationalen Handel allerdings halte "der Zusammenbruch" an. "Während des harten Lockdowns vom 23. März bis zum 19. April dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung insgesamt um etwa 15 bis 20 Prozent unter ihrem normalen Niveau gelegen haben und ging dabei immer weiter zurück, je länger der Lockdown dauerte", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr, ein gebürtiger Österreicher. "Deutschland operiert zwar weiter deutlich unter dem Normalniveau, aber die Situation verschlechtert sich zumindest derzeit nicht weiter."

Seit den ersten Lockerungen der strikten Ausgangs- und Kontaktsperren habe sich der deutsche Stromverbrauch bei einem Stand von sieben bis acht Prozent unter seinem Normalniveau eingependelt und falle nicht mehr weiter. Daraus ergebe sich, dass die Industrieproduktion "auch nicht mehr weiter zurückgeht und momentan bei einem Level von 10 bis 12 Prozent unter der normalen Auslastung liegt".

In den besonders von der Coronapandemie betroffenen Ländern Italien und Spanien lag der Stromverbrauch laut IfW in der Spitze um bis zu 25 Prozent unter dem Referenzniveau. Dies bedeutete einen Einbruch der dortigen Industrieproduktion von 35 bis 40 Prozent. Seit den Lockerungen habe sich besonders in Spanien die Situation verbessert. In Italien sei die Lage im kurzfristigen Trend sogar negativ. "Dies könnte Folge zunehmender Insolvenzen sein und der stark auf den Export ausgerichteten norditalienischen Wirtschaft, die weiter unter der schwachen Auslandsnachfrage leidet", sagte Felbermayr. "Dennoch scheint auch in Italien der Tiefpunkt der Krise durchschritten."

Konsumenten holen aufgeschobene Käufe nach

Wegen der Coronakrise will ein Drittel der Deutschen künftig seine Ausgaben einschränken. Während ein Viertel auf seinen geplanten Urlaub verzichtet, wollen etwa sieben Prozent den Kauf von Kleidung, Autos und Luxusgütern verschieben, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der GfK-Marktforscher hervorgeht.

"In der ersten Phase der Krise, der Panikphase, haben die Menschen vor allem das gekauft, was sie unbedingt benötigten", erklärten die Konsumexperten. Dies seien Ausstattungen für das Homeoffice wie Monitore und Webcams, Kühl- und Gefriergeräte für die Lagerung von Lebensmitteln.

In der zweiten Phase - der Anpassungsphase an die neue Situation - hätten sich die Bedürfnisse der Verbraucher erneut verschoben. Produkte im Bereich Home Entertainment, wie Spielekonsolen oder Gaming Computer seien stark nachgefragt worden, um das Leben zu Hause angenehmer zu gestalten. Mit der nun anlaufenden langsamen Öffnung der stationären Geschäfte dürfte es erneut starke Veränderungen im Kaufverhalten geben. "Wir gehen davon aus, dass die Verbraucher in nächster Zeit sehr bedarfsorientiert einkaufen werden", erläuterte GfK-Fachfrau Petra Süptitz. "Aufgeschobene und weiterhin notwendige Käufe werden nachgeholt." Darunter seien auch Produkte, die stärker an Einzelhandelsgeschäfte gebunden seien. - "wie beratungsintensive Elektrogroßgeräte wie Einbaugeräte, aber auch Smartphones, Fernseher, höherwertige Elektrokleingeräte wie Kaffeevollautomaten oder auch Babyausstattung".

Im April kauften laut GfK 70 Prozent der Befragten in Deutschland online ein. Weitere Internet-Käufe planen die Deutschen etwa bei Elektronikartikeln oder Gartenwerkzeugen. GfK-Daten aus China zeigten, dass sich der stationäre Handel nach Ende der Krise zwar langsam erhole, aber nach wie vor 23 Prozent unter dem Vorjahr liege. "Das neue 'Normal' wird durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und knappere Verbraucherbudgets gekennzeichnet sein", führte Süptitz aus. "Darauf werden sich Händler und Hersteller einstellen müssen." (apa/reuters)