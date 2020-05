WZ Online

Der berühmte Große Basar von Istanbul soll im Rahmen von Lockerungen der corona-bedingten Beschränkungen am 1. Juni wieder öffnen. Das sagte der Geschäftsführer des Basar-Ausschusses, Fatih Kurtulmus, am Freitag bei einer Pressekonferenz, wie die Zeitung "Hürriyet" berichtete.

Es würden aber nicht gleich alle Tore des Basars geöffnet. Besucher würden "geordnet" hineingelassen. Jeder werde eine Maske tragen müssen. Kurtulmus sprach auch von Fiebermessen und Sicherheitsabständen zwischen Besuchern.

Der Basar, der ab dem 15. Jahrhundert gebaut und ausgeweitet wurde, ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Türkei. In dem oft dicht bevölkerten Labyrinth aus überdachten Gängen gibt es laut dem Chef des Ladenbesitzer-Verbandes, Hasan Firat, rund 3.600 Läden. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einkommensquellen für das Land, dessen Wirtschaft und Währung schon länger stark schwächeln.

Die Türkei will die Corona-Beschränkungen nach und nach lockern. Ab Montag dürfen unter anderem Friseure und Einkaufszentren wieder eröffnen. Von landesweiten Ausgangssperren hatte die Regierung abgesehen. Sie hatte aber unter anderem in 31 Städten und Provinzen Ausgehverbote über Wochenenden verhängt. Außerdem blieben in der Coronakrise Schulen, Cafes, Bars und andere Orte geschlossen. Bis Freitagnachmittag hatte das Gesundheitsministerium in Ankara rund 134.000 Infizierte und gut 3.600 Todesfälle gezählt.