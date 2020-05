Der französische Autobauer hat zur Bewältigung der Coronavirus-Krise Insidern zufolge ein staatlich garantiertes Darlehen über 5 Milliarden Euro mit Banken ausgehandelt. Der vom Staat verbürgte Kredit, an dem Renault seit etwa einem Monat gearbeitet habe, solle in Kürze dem Management vorgelegt werden, sagten am Dienstag zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Renault ist zu 15 Prozent im Staatsbesitz.

Der Kredit muss noch formell vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden.

Im April brach der Umsatz bei Renault um rund 80 Prozent ein. Frankreichs Regierung kündigte daraufhin ein Hilfspaket für die Autobranche an. Mit einer Bedingung: Autohersteller sollen nach Vorstellung der französischen Regierung im Gegenzug für öffentliche Hilfen verlagerte Produktion wieder ins Land zurückholen. "Ich denke, dass die französische Automobilindustrie zuviel ausgelagert hat", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. "Renault braucht öffentliche Unterstützung", sagte Le Maire. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Frankreich bereits erlaubt, den Hersteller in der Corona-Krise mit einer Garantie für Kredite bis fünf Milliarden Euro zu unterstützen. Ein großer Konkurrent im Land ist der Peugeot-Hersteller und Opel-Mutterkonzern PSA. (apa,reuters)