Für die durch die Corona-Pandemie schwer angeschlagene AUA und ihre Mutter Lufthansa scheint es einen Weg aus der Krise zu geben. Während sich die deutsche Bundesregierung Medienberichten zufolge auf ein Rettungskonzept verständigt hat, wird in Österreich auch über das Wochenende hinweg weiterverhandelt. Erste Annäherungen sind bereits erzielt worden.

Entspannung brachte während der Verhandlungen das Okay des AUA-Bordpersonals zu einem Krisenbeitrag. Mit dem Bodenpersonal wurde am Abend noch verhandelt. Personalkosteneinsparungen für die Zeit nach der Kurzarbeitszeitperiode sind Teil eines auf drei Jahre angelegten Businessplans, an dem ein Erfolg des Neustarts hängt. Ebenso wie 20prozentige Kostensenkungen durch Nachlässe und Stundungen bei den wichtigsten Lieferanten und Partnern. Hier gibt es ebenfalls Vereinbarungen.

Das nehme Zeitdruck heraus und schaffe Lust bei der Liquidität. Insolvenzgefahr besteht unmittelbar nicht, diese Gefahr sei heute nicht mehr so groß wie noch vor zwei Wochen, hieß es.

Ab Mitte Juni sollen wieder Flieger abheben - vorerst zumindest im deutschsprachigen Raum. Die mehrfach verlängerte corona-bedingte Flugpause wurde noch einmal bis 14. Juni verlängert. Eine Verlängerung der Kurzarbeit, die am Dienstag ausgelaufen ist, befindet sich in Prüfung, wie die AUA am Abend mitteilte.

Lufthansa in der Zielgeraden

Die Rettung der Lufthansa dürfte kurz vor dem Abschluss stehen. Zumindest betonte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz Mittwochabend, es sei "in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen". Die Bundesregierung befinde sich in "intensiven Gesprächen" mit der Airline und der EU-Kommission.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, die Regierung habe sich intern über die Ausgestaltung des Rettungsplans geeinigt. Die Rede war von einer Beteiligung in Höhe von 25 Prozent plus einer Aktie. Die deutsche Presseagentur wiederum berichtete, der Bund wolle sich zunächst mit unter 25 Prozent an der Lufthansa beteiligen. Damit hätte der Bund keine Sperrminorität - er könnte wichtige Entscheidungen der Fluggesellschaft somit nicht blockieren. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, man hätte sich bereits auf ein Konzept verständigt.

Die Lufthansa klopte in allen Heimatländern ihrer Gesellschaften bei den Regierungen wegen Hilfe an. Neben Deutschland trifft das eben auch Österreich mit Austrian Airlines, die Schweiz mit Swiss und Edelweiss sowie Belgien mit Brussels Airlines. Die Rettung der Lufthansa gilt auch als Bedingung für die Rettung der AUA. (apa)