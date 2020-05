Die Gerüchte allein reichen, um der Aktie des Luftfahrtkonzerns neue Flügel zu verleihen. Bei den Titeln der Lufthansa sorgten am Montag Meldungen, wonach man sich mit der deutschen Bundesregierung nun endlich auf ein Rettungspaket geeinigt habe, für satte Kursaufschläge von fast 8 Prozent.

Grund: der Lenkungsausschuss des deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) soll mehreren Insidern zufolge noch am Montag den Weg für die Lufthansa-Rettung frei machen. Das Gremium werde im Tagesverlauf zusammenkommen, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Am Volumen von neun Milliarden Euro habe sich nichts mehr geändert.

Mit einem entsprechenden Beschluss des WSF würde das Hilfspaket für die angeschlagene deutsche Airline und Mutter der Austrian Airline (AUA) offiziell werden.

Staatshilfe muss von der EU genehmigt werden

Dann müssen noch die Gremien der Lufthansa darüber entscheiden. Auch grünes Licht von der EU-Kommission steht noch aus. Sie prüft bei Staatshilfen Wettbewerbsverzerrungen in Europa. Zu klären waren in den vergangenen Tagen deswegen vor allem technische und rechtliche Fragen. Bei dem Rettungsplan sind strenge EU-Vorgaben zu berücksichtigen. So darf eine Beteiligung nur vorübergehend sein, der Staat muss eine "Exit-Strategie" entwickeln.

Früheren Angaben der Lufthansa zufolge ist eine direkte Beteiligung des deutschen Staates in Höhe von 20 Prozent sowie eine Wandelanleihe von fünf Prozent plus eine Aktie vorgesehen. Dies läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten. Die Anleihe soll nur in Aktien umgetauscht werden, wenn ein Dritter versuchen sollte, die Lufthansa zu übernehmen. Der Bund soll zudem zwei Sitze im Aufsichtsrat bekommen.

Die deutsche Regierung und Lufthansa verhandeln seit Wochen über Staatshilfen für die Airline. Die Lufthansa war in der Coronakrise schwer unter Druck geraten. Der Fluggesellschaft droht das Geld auszugehen. Das Virus mit den folgenden Reisebeschränkungen hatte den globalen Flugverkehr mit Ausnahme der Fracht nahezu zum Erliegen gebracht. Im Lufthansa-Konzern mit rund 138.000 Beschäftigten stehen zehntausende Arbeitsplätze auf der Kippe.

Die deutsche Regierung hatte in der Coronakrise den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF beschlossen, um sich darüber notfalls an wichtigen Unternehmen beteiligen zu können. Im Lenkungsausschuss sitzen unter anderem Vertreter von Ministerien wie dem Finanzministerium.

Bei der Rettung der AUA-Muttter wird der Klimaschutz nach Worten der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze eine Rolle spielen. Wenn der Staat der Fluglinie helfe, müssten solche Aspekte berücksichtigt werden, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. "Ich bin zuversichtlich, dass das in den Verhandlungen gelingt." (apa,dpa,reuters)