Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, setzte am Dienstag eine Gesichtsmaske auf und läutete damit die Eröffnung an der New Yorker Börse (NYSE) ein - zumindest die teilweise Wiedereröffnung des Handelsraums im legendären Gebäude an der Wall Street 11, das seit dem 23. März wegen des Coronavirus geschlossen war .

Auf der NYSE-Etage von Intercontinental Exchange Inc lief alles aber noch nicht wie gewohnt ab. "Als wir in den letzten zwei Monaten pausierten, nutzten wir die Gelegenheit, um viel über dieses Virus zu lernen. Wir haben gelernt, wie wir uns schützen können", sagte NYSE-Präsidentin Stacey Cunningham in einem Interview mit CNBC. "Die Schutzmaßnahmen wurden entwickelt, um einen Ausbruch zu verhindern, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erheblich verringert wird", sagte sie.

Die rund 100 Händler, das Aufsichts- und Betriebspersonal - etwa ein Viertel der üblichen Anzahl -, die das Gebäude in Lower Manhattan betraten, wurden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden, wurden auf Anzeichen des Virus untersucht und mussten einen Haftungsausschluss unterzeichnen. (reu/John McCrank)