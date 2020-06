Im Euroraum waren im April 11,919 Millionen Menschen arbeitslos - um 211.000 mehr als noch im März. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug laut Eurostat 7,3 (nach 7,1) Prozent. Der Anteil der Erwerbslosen an der Erwerbsbevölkerung.

Vergleichsweise geringe Werte bei der Arbeitslosenquote im April gab es in den Niederlanden (3,4 Prozent) und in Deutschland (3,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote Österreichs betrug im April - nach Eurostat-Definition - wie auch schon im März 4,8 Prozent. Die höchsten Werte verzeichneten Griechenland (16,1 Prozent im Februar) und Spanien (14,8 Prozent).

In den 27 Ländern der EU stieg die Quote um 0,2 Punkte auf 6,6 Prozent. In der EU seien 14,08 Millionen Personen arbeitslos gewesen, so Eurostat. Gegenüber März erhöhten sich die Zahlen in der EU um 397.000.

Die im März 2020 eingeführten Covid-19-Einschränkungsmaßnahmen hätten zwar zu einem starken Anstieg der Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der gesamten EU geführt, erläuterten die EU-Statistiker. "Gleichzeitig suchte ein erheblicher Teil derjenigen, die sich bei Arbeitsämtern angemeldet hatten, nicht mehr aktiv nach einem Arbeitsplatz, etwa aufgrund der Einschränkungsmaßnahmen oder wegen Nichtmehrverfügbarkeit, zum Beispiel, wenn sie während des Lockdowns ihre Kinder betreuen."

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone war im ersten Quartal um 3,8 Prozent eingebrochen. Für das laufende zweite Quartal rechnen Ökonomen mit einem Minus im zweistelligen Prozentbereich. Die Euro-Länder hatten mit Geschäftsschließungen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf den Virus-Ausbruch reagiert, was weite Teile der Wirtschaft lähmte. (apa/reuters/dpa)