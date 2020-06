Dem Sinkflug der Lufthansa-Aktie folgt der Abstieg aus dem DAX. Die jüngste Überprüfung der Deutschen Börse beförderte die Fluggesellschaft aus dem Leitindex. Der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen springt dafür in die oberste Börsenliga. Umgesetzt werden die Änderungen zum 22. Juni. Die Deutsche Börse überprüft regelmäßig die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 DAX-Konzerne sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung).

Bei der Lufthansa schlug nicht nur der zuletzt schwache Aktienkurs ins Kontor, sondern auch der gesunkene Streubesitz. Denn im März war der Münchner Unternehmer und Milliardär Heinz Hermann Thiele über seine Investmentholding KB Holdings als Großaktionär bei der Airline eingestiegen. Sein Anteil beträgt inzwischen 10 Prozent. Wichtig sind Index-Änderungen für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse hat. Die DAX-Zugehörigkeit DAX ist aber auch eine Frage von Prestige: Für internationale Investoren ist der Leitindex das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft.

Gewinne trotz Mietendeckel und Corona-Krise

Der Börsenaufstieg des zweitgrößten privaten Vermieters im Land erfüllt Mietervertreter mit Sorge. Das Unternehmen mit 160.000 Wohnungen in Deutschland rückt damit nämlich noch stärker in den Fokus internationaler Investoren, hieß es beim Deutschen Mieterbund. Diese erwarteten hohe Dividenden auch von dem Immobilienriesen. "Der Druck zu Mietsteigerungen wird daher steigen", sagte Mieterbund-Sprecherin Jutta Hartmann. "Für Mieter ist es daher kein Grund zur Freude." Der größte deutsche Vermieter, die Bochumer Vonovia, ist seit fünf Jahren im DAX. Die Hauptstadt hätte 14 Jahre nach der Schering-Übernahme durch Bayer mit dem Berliner Unternehmen mit rund 116.000 Wohnungen in der Hauptstadt wieder einen DAX-Konzern. "Für die Berliner Börsenlandschaft wäre es eine Bereicherung", sagte der Aktionärsvertreter Michael Kunert. Für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger fordert er, dass die Deutsche Wohnen dann aber auch ihre Hauptversammlungen an der Spree abhält – auch wenn es Proteste geben sollte. "Das gehört zur Demokratie."

Bisher fand das jährliche Aktionärstreffen der Deutsche Wohnen in Frankfurt am Main statt, wo die frühere Deutsche-Bank-Tochter bis vor drei Jahren ihren Sitz hatte. Größter Einzelaktionär ist Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Er ist an allen DAX-Konzernen beteiligt.

Aus Investorensicht erfährt die Deutsche Wohnen eine Aufwertung, meint auch der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild. "Der Erfolg der Deutschen Wohnen aus Investorensicht ist aber das Leid der Mieter", sagte er. Wild kritisierte hohe Mieten bei Wiedervermietung, Betriebskostengewinne durch interne Tochterunternehmen, niedrige Instandsetzungsinvestitionen und Einsparungen beim Personal. "Leistungen minimieren, Einnahmen erhöhen, das mag an der Börse erfolgreich sein, für die Nutzer der Wohnungen ist diese Devise jedoch mangelhaft."

Deutsche Wohnen hat solche Vorwürfe stets zurückgewiesen. Steigende Belastungen für Mieter hatten in ihrem wichtigsten Markt Berlin dazu geführt, dass der Senat die Mieten in der Stadt im Februar einfror. Im ersten Quartal konnte der Konzern seine Mieteinnahmen in der Stadt aber noch um 2,3 Prozent steigern. Von der Coronapandemie sieht sich die Deutsche Wohnen bisher kaum betroffen, weder auf Wohn- noch auf gewerblicher Seite habe es signifikante Mietausfälle gegeben, sagte Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn. (apa/ast)