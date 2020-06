Noch in der Nacht auf Freitag veröffentlichte Wirecard ein Video auf youtube, in dem Konzernchef Markus Braun das Unternehmen als mögliches Betrugsopfer sieht. Ein paar Stunden später tritt der gebürtige Österreicher nun mit sofortiger Wirkung als Vorstand zurück.

Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Interimschef wird nun James Freis. Angesichts der bilanziellen Unklarheiten hatten immer mehr Investoren den Rücktritt von Braun gefordert.

Die Wirceard-Aktien reagierten auf den Rücktritt von Braun kaum. Zuletzt waren sie noch mit 46 Prozent im Minus. (apa, dpa-afx)

Staatsanwaltschaft nimmt Wirecard weiter unter die Lupe

Indes will sich die Staatsanwaltschaft München bei ihrem Vorgehen im Fall vorerst nicht in die Karten schauen lassen. "Wir ermitteln insgesamt ergebnisoffen im gesamten Sachverhalt Wirecard, einschließlich der aktuellen Ereignisse", teilte eine Sprecherin am Freitag mit.

Die Strafverfolger hatten Ermittlungen gegen die bisherigen vier Vorstandsmitglieder aufgenommen. Diese werden beschuldigt, den Markt über eine Sonderprüfung durch KPMG nicht korrekt informiert zu haben. Wirecard hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Zudem steht eine Reihe von Anlegern und Journalisten seit längerer Zeit im Visier der Ermittler, ebenfalls wegen des Verdachts der Marktmanipulation.

Im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal hat die Staatsanwaltschaft München nach eigenen Angaben keine Anzeige der Wirecard erhalten und erwartet auch keine. "Möglichweise sollte diese Anzeige im Ausland erstattet werden", erläuterte die Sprecherin. Die Ermittlungen in Deutschland seien laut Gesetz in diesem Fall ohnehin nicht davon abhängig, ob jemand Anzeige erstatt. (apa, dpa-AFX, Reuters)