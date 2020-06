Aschheim. Der zusammengebrochene Zahlungsdienstleister Wirecard zieht einem Zeitungsbericht zufolge erste Interessenten an. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Samstagsausgabe berichtet, sind unter anderem Privatinvestoren und Private-Equity-Fonds daran interessiert, Teile des in Aschheim bei München ansässigen Unternehmens übernehmen zu wollen.

Auch der französische Zahlungsabwickler Worldline habe ein Auge auf Wirecard geworfen. Wirecard hatte am Donnerstag angesichts eines 1,9 Milliarden Euro großen Lochs in der Bilanz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Insolvenz angemeldet. (apa/reuters)