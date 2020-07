Europas größter Billigflieger Ryanair hat wegen der Corona-Krise das schwierigste Quartal seiner 35-jährigen Geschichte hinter sich. Dennoch hat der Zusammenbruch des Flugverkehrs die Laudamotion-Mutter im zurückliegenden Vierteljahr nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie befürchtet. Eine zweite Infektionswelle im Spätherbst sei nun die größte Sorge, so der Konzern aus Irland.

Am Kapitalmarkt konnte sich Ryanair den Sorgen wegen der verschärften Quarantäneregeln in Großbritannien für Spanien-Rückkehrer nicht entziehen. Der Aktienkurs sackte am Montag in der Früh an der Börse um rund sechs Prozent auf 10,20 Euro nach unten. Der Kurs der AUA-Mutter Lufthansa rutschte um mehr als sechs Prozent ab.

Andere Luftfahrtunternehmen erwischte es noch heftiger. Der Kurs von Easyjet ging zwischenzeitlich um mehr als 13 Prozent in die Knie, der des weltgrößten Reisekonzerns TUI um 14 Prozent. Beide Gesellschaften sind stark von dem Geschäft mit britischen Urlaubern abhängig. Seit dem Jahreswechsel hat die TUI-Aktie jetzt rund 70 Prozent, die von Easyjet 64 Prozent an Wert eingebüßt. Ryanair kam mit einem Kursverlust von gut 30 Prozent vergleichsweise glimpflich davon.

Seine Spanien-Flüge will Ryanair aber nicht streichen. "Wir haben keine Pläne, die Kapazitäten mittelfristig zu reduzieren", antwortete Finanzchef Neil Sorahan am Montag auf eine entsprechende Frage der Nachrichtenagentur Reuters. Er halte die Entscheidung der britischen Regierung "für bedauerlich, sehr enttäuschend", fügte er hinzu. Ryanair gehe davon aus, das es in den nächsten Wochen und Monaten weitere lokale Ausbrüche des Coronavirus geben werde und man flexibel damit umgehen müsse. Die spanische Regierung habe deutlich gemacht, dass das Land für Touristen offen bleibe.

Auch bei dem irischen Billigflieger brach die Zahl der Fluggäste wegen der Corona-Krise fast vollständig zusammen. Dennoch fiel der Verlust im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni mit 185 Milllionen Euro niedriger aus als von Analysten erwartet. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 243 Millionen Euro eingeflogen. Branchenexperte Daniel Roeska vom Analysehaus Bernstein schrieb von einem verlorenen Quartal für Ryanair. Das Unternehmen erscheine jedoch stark aufgestellt, um nun wieder durchstarten zu können.

Umsatz brach von April bis Juni um 95 Prozent ein

Ryanair hatte ähnlich wie andere Airlines wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte/Ende März fast ihre gesamte Flugzeugflotte am Boden gelassen. Erst seit 1. Juli fährt die Mutter der österreichischen Laudamotion ihr Flugangebot schrittweise wieder hoch. Im laufenden Monat sollten rund 40 Prozent der regulären Flüge wieder stattfinden. Im August sollen es 60 Prozent und im September 70 Prozent sein - "hoffentlich", wie das Unternehmen schreibt. Der Verlust soll dadurch geringer ausfallen als im abgelaufenen Jahresviertel bis Ende Juni.

Da beförderte Ryanair lediglich rund eine halbe Million Fluggäste - rund ein Prozent der knapp 42 Millionen aus dem entsprechenden Quartal des Vorjahres. Der Umsatz sackte im Jahresvergleich um 95 Prozent auf 125 Millionen Euro ab. Auch wenn das Quartal das schwierigste bisher gewesen sei, seien die Bargeldreserven Ende Juni bei 3,9 Milliarden Euro gelegen. Zudem habe das Unternehmen 333 Maschinen im Wert von etwa 7 Milliarden Euro in seinem Eigentum, die nicht von Krediten belastet seien.

Ryanair hat mit Beschäftigten in vielen Ländern, darunter Österreich, Gehaltskürzungen vereinbart, um einen großflächigen Stellenabbau zu verhindern. Eine entsprechende Vereinbarung mit deutschen Piloten war allerdings vergangene Woche gescheitert. Ryanair kündigte daraufhin die Schließung von Standorten in Deutschland an, darunter die Basis am Hunsrück-Airport Frankfurt Hahn.

Bei der heimischen Rynair-Tochter Laudamotion stimmten die Gewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern Gehaltseinbußen nach langem Hin und Her zu - nachdem die Konzernspitze mit dem Auflassen des Standorts Wien samt der rund 300 verbliebenen Beschäftigten gedroht hatte. Ryanair schreibt in Wien hohe Verluste und hat rund 100 Flugbegleiter und Piloten sowie Büromitarbeiter gekündigt. Im aktuellen Quartalsbericht schreibt Ryanair von einem "schmerzhaften Rettungsplan", der eine Reduktion der Lauda-Flotte von 38 auf 30 Flugzeuge sowie eine "beträchtliche" Personalreduktion in Wien und Deutschland beinhaltet habe. Der Standort Stuttgart wird nach der Sommersaison geschlossen, alle dort stationierten Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Ryanair setzt Gewinnprognose aus

Eine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2021 wagte das Ryanair-Management weiterhin nicht. Die größte Gefahr sei eine mögliche zweite Welle von Infektionsfällen im Spätherbst 2020. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Ryanair im Geschäftsjahr jetzt nur noch mit rund 60 Millionen Fluggästen. Zuletzt hatte das Unternehmen "weniger als 80 Millionen" erwartet, nachdem es ohne die Pandemie eigentlich hätten 154 Millionen werden sollen.

"Es ist unmöglich vorherzusagen, wie lange die Covid-19-Pandemie anhält", schrieb das Management. Bei Ryanair hofft man, dass die Regierungen der EU-Staaten eine effektive Nachverfolgung von Infektionsketten hinbekommen - und dass die Einwohner mit dem Tragen von Masken und einer strikten Handhygiene dazu beitragen, weitere Lockdowns und Reisebeschränkungen innerhalb der EU vermeiden helfen.

Erst am Wochenende hatte die britische Regierung für Rückkehrer aus Spanien überraschend eine 14-tägige Quarantänepflicht verhängt. Der deutsche Reisekonzern TUI nahm daraufhin umgehend Urlaubsflüge von Großbritannien aufs spanische Festland aus seinem Programm.

Auch Ryanair ist in Großbritannien stark vertreten. Nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union sieht die Airline-Führung weiterhin die große Gefahr, dass sich beide Seiten bis zum Ende der Brexit-Übergangsfrist am 31. Dezember nicht auf ein Handelsabkommen einigen. Ryanair hofft, dass Großbritannien und die EU zumindest ein Abkommen für den Flugverkehr zustande bekommen. Auch wenn Ryanair seinen Sitz in der EU hat, rechnet das Management mit negativen Auswirkungen auf das Geschäft.

Die Konzernführung hat bereits Schritte eingeleitet, um sicherzustellen, dass Ryanair nach einem No-Deal-Brexit mehrheitlich in der Hand von EU-Aktionären bleibt. Dazu kann sie die Stimmrechte von Anteilseignern von außerhalb der Europäischen Union beschränken. Dadurch sollen zumindest die Ryanair-Flugbetriebe in Irland, Österreich, Malta und Polen ihr Geschäft unbeschränkt aufrechterhalten können. Für ihren Flugbetrieb in Großbritannien müsste Ryanair in diesem Fall hingegen auf Abkommen zwischen der britischen Regierung und anderen Staaten hoffen. (dpa/dpa-AFX/reuters/kle)