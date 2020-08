Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) verstärkt sich im Bereich Autoimmunerkrankungen mit der 6,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Momenta Pharmaceuticals, wie J&J am Mittwoch bekanntgab.

J&J will 52,50 Dollar je Momenta-Aktie in bar zahlen, ein Aufschlag von mehr als 70 Prozent zum Schlusskurs am Dienstag. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2020 erwartet.

Es ist der zweite Milliardendeal in der Pharmabranche in dieser Woche. Erst am Montag hatte der französische Pharmakonzern Sanofi angekündigt, für 3,7 Milliarden Dollar die US-Biotechfirma Principia Biopharma zu übernehmen. Die Franzosen bauen damit ebenfalls ihr Geschäft mit Medikamenten für Immunkrankheiten aus. (apa/reuters)