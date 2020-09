Facebook Inc. wird erneut wegen angeblicher Spionage von Instagram-Nutzern angeklagt, diesmal durch die unbefugte Verwendung ihrer Handykameras. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Klage geht aus Medienberichten vom Juli hervor, wonach die App zum Teilen von Fotos offenbar auf iPhone-Kameras zugreift, auch wenn diese nicht aktiv genutzt werden.

Facebook lehnte die Berichte ab und beschuldigte einen Fehler, der angeblich korrigiert wurde, weil er falsche Benachrichtigungen ausgelöst hatte, dass Instagram auf iPhone-Kameras zugegriffen habe.

Lukrative und wertvolle Daten

In der am Donnerstag beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Beschwerde behauptet die Instagram-Nutzerin Brittany Conditi aus New Jersey, dass die Verwendung der Kamera durch die App beabsichtigt ist, um "lukrative und wertvolle Daten über ihre Nutzer zu sammeln, auf die sie sonst keinen Zugriff hätte . "

Indem Instagram und Facebook "äußerst private und vertrauliche personenbezogene Daten über ihre Benutzer erhalten, auch in der Privatsphäre ihres eigenen Zuhauses", können sie laut Beschwerde "wertvolle Erkenntnisse und Marktforschung" sammeln.

Facebook lehnte einen Kommentar ab.

In einer im letzten Monat eingereichten Klage wurde Facebook bereits vorgeworfen, Gesichtserkennungstechnologie eingesetzt zu haben, um die biometrischen Daten seiner mehr als 100 Millionen Instagram-Nutzer illegal zu sammeln. Facebook bestritt die Behauptung und sagte, dass Instagram keine Gesichtserkennungstechnologie verwendet.