Vor allem die Regierungs- bzw. Staatschefs der beiden mächtigsten EU-Staaten, Deutschland und Frankreich, wollten das Abkommen zuletzt nicht mehr unterzeichnen. Aber nicht nur in Europa, auch in Brasilien kamen Zweifel an einem Abschluss auf. Kritisch sind vor allem Umweltschutzgruppen. Neben dem österreichischen Nationalrat und den Parlamenten der Niederlande haben die französischsprachige Region Belgiens, Wallonien, das Abkommen in seiner jetzigen Form bereits abgelehnt. Sozialdemokraten, Grüne und Umweltschützer warnen vor einer Teilung des Abkommens in einen Handelsteil und einen Assoziierungsvertrag, um die Einstimmigkeit zu umgehen. Sie fordern von Bundeskanzler Sebastian Kurz, ein Veto gegen das Abkommen beim Europäischen Rat einzulegen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bekräftigte am Dienstag in einem Schreiben an die deutsche Regierung (Deutschland führt derzeit den EU-Vorsitz) das Nein seitens der ÖVP und der Grünen in Österreich gegen das Abkommen.