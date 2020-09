Die Deutsche Lufthansa sieht sich gezwungen, ihren corona-bedingten Sparkurs zu verschärfen. Wie das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, sollen beim fliegenden Personal mehr als 1000 Piloten-Jobs gekappt werden.

Indes erwartet Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den kommenden Wochen grünes Licht seitens der Regierungen für die geplanten Corona-Schnelltests auf Flügen zwischen Deutschland und Nordamerika. Die Tests seien der Schlüssel zur Wiedereröffnung zahlreicher Strecken, sagte der Vorstandsvorsitzende des AUA-Mutterkonzerns am Freitag auf einer virtuellen Luftverkehrskonferenz. Ohne diese Tests werde der Transatlantik-Verkehr nicht in Schwung kommen. (kle/dpa)