Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in England binnen 24 Stunden um 1.100 auf 13.972 am Montag gestiegen ist, hat der britische Premierminister Boris Johnson im Kampf gegen die Pandemie in Teilen des Landes die Beschränkungen verschärft. Um die Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen, sollen dazu in den besonders betroffenen Regionen Pubs und Bars geschlossen werden. Ausnahmen gibt es nur, wenn sie "richtige Mahlzeiten" anbieten, wie Johnson es formulierte, also etwa Mittags- oder Abendmenüs. Alkohol darf nur gemeinsam mit Speisen ausgeschenkt werden.

Auch Fitnessstudios und Wettbüros sollten ihren Betrieb einstellen, sagte Johnson am Montag im Parlament. "Wir müssen handeln, um Leben zu retten", sagte Johnson, der wegen des Umgangs mit der Pandemie in der Kritik steht. Derzeit treffe die höchste Warnstufe aber nur für die Region Merseyside um die Stadt Liverpool im Norden Englands zu. Einen erneuten landesweiten Lockdown strebe er nicht an.

Mit dem Vorschlag soll das Vorgehen in der Krise nachvollziehbarer und einheitlicher werden. Die Abgeordneten müssen ihm noch zustimmen. Gesundheitsexperten zufolge steigt die Zahl der Corona-Infektionen derzeit vor allem im Norden Englands und in einigen Gebieten im Süden des Landes an. Zugleich infizierten sich wieder vermehrt ältere Menschen, bei denen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs höher ist. (reuters)