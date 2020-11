Papst Franziskus hat junge Menschen dazu aufgerufen, auf allen Ebenen der Gesellschaft an einem neuen, gerechten Wirtschaftssystem zu arbeiten. Er warb für ein systematisches Einbeziehen von Schwachen. "Das sind keine Träume: Das ist der Weg", sagte der Papst in einer Videobotschaft an das vatikanische Online-Treffen "Economy of Francesco". Nicht auf Profit, sondern auf den Menschen müsse man setzen, mahnte der Papst.

Das herrschende globale System sei "nicht nachhaltig unter mehreren Gesichtspunkten", es schädige den Planeten und mit ihm die Armen und Ausgegrenzten, so der Papst in seinem Video, wie Radio Vatikan berichtete.

Der Pakt von Assisi

Das mehrtägige Online-Treffen von überwiegend jungen Wirtschaftstreibenden hätte ursprünglich im Mai in Assisi stattfinden sollen. Franziskus rief die jungen Menschen in seiner Botschaft dazu auf, sich dem "Pakt von Assisi" anzuschließen, der die Grundlagen einer neuen, gerechten Gesellschaft über Bildung, Forschung und eine gemeinwohlorientierte Politik legen will.

Dear young people, the effects of our actions and decisions affect you personally. Therefore, you can’t remain outside the places that are shaping the present and future. You’re either part of them or history will pass you by. #FrancescoEconomy https://t.co/SozNfxjdu8 — Pope Francis (@Pontifex) November 21, 2020

In "Städten und Universitäten, in der Arbeitswelt und in den Gewerkschaften, in den Unternehmen und Bewegungen, in den öffentlichen und privaten Ämtern" sollten die jungen Menschen, die gemeinsam von der Vision einer gerechten Gesellschaft beseelt sind, sich einbringen und bis in die Mitte vordringen, dorthin, "wo die Themen und Paradigmen ausgearbeitet und entschieden werden", so der Papst. (apa)