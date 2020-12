Die seit Anfang 2019 mit einem Startverbot belegte 737 Max ist erstmals nach der Freigabe durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Mittwoch mit Medienvertretern an Bord gestartet. "Wir arbeiten weiterhin eng mit den globalen Regulierungsbehörden und unseren Kunden zusammen, um die Flotte sicher wieder in den kommerziellen Dienst zu stellen", sagte ein Boeing-Sprecher. Der Flug der American Airlines dauerte 45 Minuten von Dallas (Texas) nach Tulsa (Oklahoma).

Am 29. Dezember soll das Modell wieder in den Passagierflugbetrieb zurückkehren. Boeings meistverkaufter Jet wurde im März 2019 eingestellt, nachdem bei zwei Abstürzen innerhalb von fünf Monaten insgesamt 346 Menschen getötet wurden. Als Unglücksursache galten Probleme mit der Steuerung. Eine reibungslose Wiederinbetriebnahme des Unglücksfliegers entscheidet Experten zufolge über die Zukunft des Airbus-Rivalen. (apa/reuters)