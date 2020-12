Es ist nun mehr als fünf Jahre her: Da hat der deutsche Autoriese Volkswagen (VW) zugegeben, Dieselmotoren bei den Marken VW, Audi, Seat und Skoda mithilfe einer Steuerungssoftware manipuliert zu haben, um bei Abgastests den Stickstoffausstoß zu senken. Seit damals sind die Gerichte mit dem hochbrisanten Fall befasst. Bisher hat VW in Abrede gestellt, dass es sich bei der verwendeten Software um eine unzulässige Abschalteinrichtung handle. Doch seit Donnerstag liegt dazu nun auch vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klarstellung vor. Demnach ist die umstrittene Software illegal und verstößt gegen EU-Recht.

Laut dem EuGH-Urteil müssen die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte unter normalen Nutzungsbedingungen eingehalten werden - also im täglichen Fahrbetrieb. Wie das Höchstgericht der Union weiter erklärte, könne auch die Verminderung von Verschleiß oder Verschmutzung des Motors eine solche Abschalteinrichtung nicht rechtfertigen.

EU-Automarkt bricht ein Verschärfte Maßnahmen im Zuge der zweiten Corona-Welle in mehreren europäischen Ländern haben die Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt weiter einbrechen lassen. Im November sank die Zahl der in der Europäischen Union neu registrierten Autos gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 12 Prozent auf 897.692 Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte.



Österreich verzeichnete im November sogar ein Minus von 13,8 Prozent, nach elf Monaten belief sich der Rückgang bei den Neuzulassungen auf 26,6 Prozent. Einige große europäische Märkte erwischte es noch härter: In Spanien gingen die Neuzulassungen im November im Jahresabstand um 18,7 Prozent zurück, in Frankreich sogar um mehr als ein Viertel. Der Rückgang in Deutschland fiel dagegen mit einem Minus von 3 Prozent relativ moderat aus, auch auf dem italienischen Automarkt hielt er sich mit minus 8,3 Prozent in Grenzen.



Nach elf Monaten liegt die Zahl der EU-Neuzulassungen im heurigen Jahr mit insgesamt rund 8,9 Millionen Autos gut ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Lediglich im September wurde ein Zulassungsplus verbucht, in allen anderen Monaten des Jahres waren die Zahlen teils erheblich rückläufig gewesen. Den bisherigen Negativrekord stellte der Lockdown-Monat April mit einem Einbruch der Neuzulassungen um 76,3 Prozent.



Daimler war bei den Neuzulassungen in der EU im November mit einem Minus von 15 Prozent konfrontiert, womit die Stuttgarter unter den deutschen Autobauern am schlechtesten dastanden. Bei Volkswagen betrug das Minus 13 Prozent, bei BMW waren es minus 6,4 Prozent. Auch die Opel-Mutter PSA und Renault verzeichneten genauso wie alle anderen größeren Autokonzerne deutliche Einbußen Verschärfte Maßnahmen im Zuge der zweiten Corona-Welle in mehreren europäischen Ländern haben die Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt weiter einbrechen lassen. Im November sank die Zahl der in der Europäischen Union neu registrierten Autos gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 12 Prozent auf 897.692 Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte.Österreich verzeichnete im November sogar ein Minus von 13,8 Prozent, nach elf Monaten belief sich der Rückgang bei den Neuzulassungen auf 26,6 Prozent. Einige große europäische Märkte erwischte es noch härter: In Spanien gingen die Neuzulassungen im November im Jahresabstand um 18,7 Prozent zurück, in Frankreich sogar um mehr als ein Viertel. Der Rückgang in Deutschland fiel dagegen mit einem Minus von 3 Prozent relativ moderat aus, auch auf dem italienischen Automarkt hielt er sich mit minus 8,3 Prozent in Grenzen.Nach elf Monaten liegt die Zahl der EU-Neuzulassungen im heurigen Jahr mit insgesamt rund 8,9 Millionen Autos gut ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Lediglich im September wurde ein Zulassungsplus verbucht, in allen anderen Monaten des Jahres waren die Zahlen teils erheblich rückläufig gewesen. Den bisherigen Negativrekord stellte der Lockdown-Monat April mit einem Einbruch der Neuzulassungen um 76,3 Prozent.Daimler war bei den Neuzulassungen in der EU im November mit einem Minus von 15 Prozent konfrontiert, womit die Stuttgarter unter den deutschen Autobauern am schlechtesten dastanden. Bei Volkswagen betrug das Minus 13 Prozent, bei BMW waren es minus 6,4 Prozent. Auch die Opel-Mutter PSA und Renault verzeichneten genauso wie alle anderen größeren Autokonzerne deutliche Einbußen

Verbraucheranwalt: Chancen auf Schadenersatz nie besser

"Der Abgasskandal holt nun nahezu sämtliche namhaften Fahrzeughersteller ein, der Automobilindustrie droht eine Rekord-Rückruf- und -Klagewelle", sagt Claus Goldenstein, Inhaber der Anwaltskanzlei Goldenstein, die mehr als 24.600 Mandanten im Dieselskandal vertritt, darunter auch rund 2.000 Österreicher. Das EuGH-Urteil bringe "sehr viel Klarheit in die Sache". Schon lange stehe fest, dass nicht nur Volkswagen die eigenen Autos manipuliert habe, so Goldenstein in einer Aussendung. Auch andere große Hersteller wie Daimler, BMW, Volvo und Fiat hätten Abschalteinrichtungen in ihren Autos verbaut. "Nun ist klar: Diese Form der Manipulation war illegal", betont Goldenstein. Sein Fazit: "Für betroffene Pkw-Halter standen die Chancen nie besser, erfolgreich Schadenersatzansprüche durchzusetzen."

Ähnlich sieht das auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Österreich - zumindest mit Blick auf Volkswagen. "Das Urteil ist eine weitere Ohrfeige für VW und kann für den Konzern noch so richtig teuer werden", erklärt der Chefjurist des VKI, Thomas Hirmke, in einer Pressemitteilung. Denke man die Entscheidung des EuGH weiter, könnte der Schaden der Autobesitzer deutlich über den eingeklagten 20 Prozent des Kaufpreises liegen. Das jetzige Urteil bringe jedenfalls "weiteren Rückenwind für die VKI-Sammelklagen", so Hirmke. Bisher haben die Verbraucherschützer des Vereins für Konsumenteninformation 16 Sammelklagen bei Gericht eingebracht, nach ihren Angaben beträgt der Gesamtstreitwert aller Klagen rund 60 Millionen Euro.

Hintergrund des EuGH-Verfahrens war eine Klage aus Frankreich, bei der es um den im VW-Abgasskandal bekannt gewordenen Dieselmotor EA 189 geht. Ein französischer Ermittlungsrichter wollte durch den Gerichtshof klären lassen, wann eine nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtung vorliegt und in welchen Fällen Ausnahmen zulässig sind.

Erfreut über dessen jetzigen, als verbraucherfreundlich zu wertenden Rechtsspruch zeigt sich in Österreich auch der Obmann des Verbraucherschutzvereins (VSV), Peter Kolba: "Das EuGH-Urteil ist Wasser auf die Mühlen aller Prozesse, die aktuell in Europa gegen Autohersteller im Gange sind, und auf alle zukünftigen Verfahren." Viele weitere Fahrzeuge müssten nun für eine Nachrüstung zurückgerufen werden, außerdem hätten die Fahrzeughalter gegenüber den jeweiligen Herstellern "Anspruch auf Schadenersatz", so Kolba via Presseaussendung.

Auch die Arbeiterkammer (AK) spricht von einem "sehr wichtigen Urteil". Dafür, dass fast alle Hersteller die Abschalt-Software genutzt hätten, müsse es nun eine Lösung geben, meint AK-Verkehrsexperte Franz Greil. Er plädiert auch für eine einheitliche europäische Regelung. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Nationalstaaten eher die eigene Autoindustrie schützen. Deshalb muss die EU-Kommission eine Regelung finden", so Greil in einem Pressestatement der AK.

VCÖ fordert Aus für Steuerprivileg bei Diesel

Ebenfalls positiv sieht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den EuGH-Entscheid: Das "ist kurz vor Weihnachten eine gute Nachricht für unser aller Gesundheit und für die Umwelt". VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fordert nun rasche Konsequenzen auch in Österreich. Diesel-Pkw würden nämlich mehr Schadstoffe als "Benziner" ausstoßen. Die Steuerbegünstigung von Dieseltreibstoff sei daher nicht gerechtfertigt und sollte - so wie in der Schweiz - auch in Österreich abgeschafft werden.

Unter den Herstellern hat etwa Daimler bereits Konsequenzen gezogen. Einem Bericht im "Handelsblatt" zufolge will der Konzern Dieselmotoren bei seinen Lkw und Bussen künftig abschaffen. Parallel zu den Mercedes-Autos sollen demnach auch Nutzfahrzeuge bis zum Jahr 2039 fast überall auf der Welt klimaneutral werden. Dafür fordert Daimler jedoch Subventionen. (kle)