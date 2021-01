Am letzten Tag des WEF in Davos hielt unter anderem der japanische Regierungschef Yoshihide Suga seine Rede. Thema war auch das Corona-Virus. Japan hat bisher mehr als 330.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt und rund 4.500 Tote gemeldet. Damit steht das Land allerdings im internationalen Vergleich noch recht gut da. Mehr zu seiner Keynote sowie über den letzten Tag in Davos lesen Sie in unserem Blog.

