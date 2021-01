Das World Economic Forum im Schweizer Skiort Davos findet auch heuer wieder statt - wenn auch nur im virtuellen Raum. Spitzenpolitiker, Wirtschaftslenker und gesellschaftliche Größen tauschen sich über die großen Herausforderungen der Welt aus. Wie soll die Welt nach der Corona-Pandemieaussehen?

Um 11 Uhr hielt der japanische Regierungschef Yoshihide Suga seine Keynote. Thema seiner Rede war auch das Corona-Virus. Japan hat bisher mehr als 330.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt und rund 4.500 Tote gemeldet. Damit steht das Land allerdings im internationalen Vergleich noch recht gut da. Japan werde weiterhin alles Mögliche tun, um das Virus einzubremsen. Der Zugang zum Impfstoff solle für alle gleich möglich sein. Japan würde ärmeren und Entwicklungsländern Impfstoff im Wert von 130 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.

Das Forum in Davos findet heuer virtuell statt. - © APA / REUTERS / Wiegmann

Gleichzeitig müsse man sich für künftige Gesundheitsnotstände wappnen und sich vorbereiten. Unerlässlich sei es nach wie vor, die grundlegenden Maßnahmen gegen das Coronavirus wie Hygiene und Mund-Nasen-Schutz sowie die Cluster-Beobachtung beizubehalten. Suga sprach von einer Zukunft nach Covid-19, sie solle voll von Hoffnung sein. Dazu gehören auch die im Sommer in Tokio stattfindenden Olympischen Spiele. Diese müssen unter den sichersten Vorkehrungen jemals stattfinden und würden der Zukunft einen gewissen Optimismus geben, so der Premier.

Zum Klimawandel sagte er, dass er die Zukunft "grün" sehe. Gerade mit einer solchen Umweltpolitik sei die Schaffung von unzähligen Arbeitsplätzen möglich. Erneuerbare Energie stehe im Mittelpunkt sowie die Umrüstung der Automobilindustrie auf elektronische Autos.

Digitalisierung ist für Yoshilde Suga ein weiterer wichtiger Faktor. Lokale Behörden müssen ebenso in eine landesweite Strategie einbezogen werden wie ländliche Regionen. Wie wichtig das sei, zeige uns jetzt die Pandemie, so Suga. Freier Handel und multiladerale Handelsbeziehungen in Asien selbst und Übersee wertet Suga als etscheidend. Dazu gehöre ein freier Datenfluss, Interkonnektivität und strategische Zusammenarbeit möglicher Partner. Suga betonte die Hoffnung auf verstärkte Zusammenarbeit mit Indien, Australien, der EU und den USA. Japan sei stets für weltweite Kooperation offen.

