Die Großbank Citigroup hat einem US-Gericht zufolge keinen Anspruch auf eine Rückzahlung von etwa 501 Millionen Dollar (413,06 Millionen Euro) nach einem Überweisungsfehler. Richter Jesse Furman erklärte in Manhattan, die Zahlungen am August 2020 seien "endgültige und vollständige" Transaktionen. Die Citigroup hatte als Kreditverwalter von Revlon insgesamt 893 Millionen Dollar an mehrere Gläubiger geschickt, obwohl nur Zinsen von 7,8 Millionen fällig waren.

Die Bank sprach von menschlichem Versagen. Zehn Gläubiger weigerten sich, das Geld zurückzuzahlen. Dies sei rechtens, erklärte Furman: "Zu glauben, dass die Citibank, eines der fortschrittlichsten Finanzinstitute der Welt, einen noch nie da gewesenen Fehler in Höhe von fast einer Milliarde Dollar gemacht habe, wäre grenzwertig irrational gewesen." Die Citigroup kündigte Berufung an. (apa)