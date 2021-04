Nach Schätzungen der OECD würde die Reform den beteiligten Staaten riesige Beträge zusätzlich in die Kassen spülen. Pro Jahr dürften die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer weltweit um 50 bis 80 Milliarden Dollar (42 bis 68 Milliarden Euro) ansteigen. Zusammen mit bereits geltenden US-Regeln könnten es sogar 60 bis 100 Milliarden Dollar pro Jahr sein. Das wären bis zu 4 Prozent der jetzigen Einnahmen aus der Besteuerung von Unternehmen. Der Großteil der Zusatzeinnahmen käme aus der Säule Mindeststeuer. Fast alle Länder dürften laut OECD davon profitieren. Verlierer wären allein Steueroasen. So sollen Gewinnverlagerungen in solche Länder erschwert werden. Allerdings wird in dem OECD-Grundgerüst noch keine konkrete Höhe für die Mindeststeuer genannt.