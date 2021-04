Die BaFin hat den scheidenden Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz einem Bericht zufolge wegen des Verdachts auf Insiderhandel mit Wirecard-Aktien angezeigt. Bei der Staatsanwaltschaft München sei eine entsprechenden Anzeige per Fax eingegangen, schrieb die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf die Ermittlungsbehörde. Man warte nun auf weitere Details in Dokumenten, die über den Postweg verschickt worden seien. Sobald alle Unterlagen vorlägen, werde die Behörde die Anzeige prüfen. Schütz ist Österreicher und lebt in Wien.

Von der Staatsanwaltschaft und Schütz selbst war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die BaFin und die Deutsche Bank wollten sich nicht dazu äußern.

Schütz hat seinen Rücktritt bereits zur Hauptversammlung im Mai angekündigt. Er war wegen einer Email an Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in Misskredit geraten. Im Februar 2019 hatte Schütz in einer persönlichen Mail an Braun geschrieben, Wirecard solle die Wirtschaftszeitung "Financial Times" wegen ihrer kritischen Berichte über Wirecard "fertigmachen". Die Zeitung hatte in mehreren Artikeln über Bilanzierungsunregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsdienstleister berichtet. Im Juni 2020 meldete Wirecard Insolvenz an, Braun sitzt seither in Haft.

Zum Nachfolger von Schütz im Kontrollgremium der Deutschen Bank soll der frühere VW-Finanzchef Frank Witter gewählt werden. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 27. Mai statt. (apa, reuters)