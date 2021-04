Die beiden Technologieriesen Apple und Samsung Electronics sorgen sich mitten in einem Nachfrageboom vor den Folgen der weltweiten Chipknappheit. Im laufenden Quartal könnten die Engpässe Apple Umsatzeinbußen zwischen drei und vier Milliarden Dollar bescheren, sagte Finanzchef Luca Maestri in der Nacht zum Donnerstag gegenüber Analysten.

Samsung - selbst ein großer Halbleiterhersteller - rechnet von April bis Juni unter anderem wegen Lieferproblemen bei bestimmten Komponenten mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang in der Handysparte, die zum Jahresstart noch maßgeblich für den Gewinnsprung des Konzerns gesorgt hatte. Die Mobilfunk-, Verbraucherelektronik- und vor allem die Autobranche leiden massiv unter den Engpässen, die bei zahlreichen Autobauern die Produktion teilweise lahmgelegt haben. Samsung will dem nun auch selbst mit einem Ausbau der Kapazitäten begegnen.

Die fehlenden Chip-Bestände beträfen vor allem das iPad und den Mac, sagte Apple-Chef Tim Cook. Trotzdem brachen die Amerikaner in der Corona-Krise weiterhin Rekorde. Dank der hohen Nachfrage nach 5G-fähigen iPhones und neuen Rechnern im Homeoffice-Zeitalter stieg der Umsatz von Januar bis März um fast 54 Prozent auf bisher in diesem Zeitraum nie erreichte 89,6 Milliarden Dollar. Den Gewinn hat sich auf 23,63 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Apple kündigte an, Aktien im Wert von 90 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Das Apple-Papier legte vorbörslich drei Prozent zu. Google hat bereits ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 50 Milliarden Dollar bekanntgegeben.

Obwohl bei Apple die iPhones im abgelaufenen Quartal der größte Wachstumstreiber waren, eroberte Samsung die Krone als größte Anbieter zurück. Laut den Marktbeobachtern von Canalys verschifften die Südkoreaner im ersten Quartal 76,5 Millionen Smartphones und kamen damit auf einen Marktanteil von 22 Prozent. Der Betriebsgewinn von Samsung kletterte auch deswegen um 46 Prozent auf 9,4 Billionen Won (umgerechnet sieben Milliarden Euro). Apple fiel mit 52,4 Millionen verschifften iPhones auf den zweiten Platz mit einem Marktanteil von 15 Prozent zurück, gefolgt von Xiaomi aus China. (apa/reuters)