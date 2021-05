Die italienische Regierung hat am Donnerstag ein neues Paket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen verabschiedet. Das Paket enthält Konjunkturmaßnahmen in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro, darunter Steuererleichterungen und Zuschüsse für Unternehmen, die wegen der Teil-Lockdowns in den vergangenen Monaten schließen mussten. Die zusätzlichen Ausgaben werden das Defizits auf 11,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) ansteigen lassen, gegenüber 9,5 Prozent im Jahr 2020.

Roms riesige öffentliche Verschuldung, die zweithöchste in der Eurozone, wird laut Prognosen des Finanzministeriums in diesem Jahr auf 159,8 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigen. Damit wird sie den höchsten Stand in Italiens Nachkriegsgeschichte erreichen.

18 Milliarden macht die Regierung um Premierminister Mario Draghi für Zuschüsse an Unternehmen locker. Fünf Milliarden Euro werden zur Unterstützung der Beschäftigung verwendet, mit Maßnahmen wie Steuererleichterungen für Unternehmen, die feste Mitarbeiter einstellen und ausbilden. Mehr als zwei Milliarden Euro werden in das Gesundheitswesen fließen.

Andere Maßnahmen des Ausgabenpakets beinhalten eine sechsmonatige Verlängerung der Staatsgarantien für Bankkredite bis Ende 2021 und ein Schuldenerlassprogramm für die Rückzahlung von Krediten für kleine und mittlere Unternehmen. 3,34 Milliarden Euro sollen dem von der Pandemie schwer betroffenen Tourismus zugutekommen. 737,6 Millionen Euro werden für Saisonarbeiter locker gemacht, die etwa im Tourismussektor oder in der Kultur ihre Arbeit verloren haben. (apa)