Verändert euch, tauscht alles aus - außer eure Frau und eure Familie", schrieb der mittlerweile verstorbene Samsung-Boss Lee Kun-Hee im Jahr 1993 in einem Memo an sein Führungsteam. Er hatte sich bei einer Reise in die USA über den mangelnden Erfolg seiner Produkte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geärgert und war wütend. Die Lösung: Lee Kun-Hee schickte eine Abordnung von Samsung-Managern zum Art Center College of Design in Pasadena, Kalifornien. Sie sollten dort herausfinden, wie man am besten ein topmodernes, innovatives Design-Labor für Samsung aufbaut. Heute existieren Design-Studios in Seoul, Tokio, Peking, Delhi, London, San Francisco und Sao Paulo.

Dabei entwickelte Samsung seine eigene Design-Philosophie, die auf dem Yin (Um)-Yang-Symbolismus basiert. Das Yin-Yang-Symbol findet sich im Zentrum der koreanischen Flagge wieder. Yin & Yang: Zwei scheinbare Gegensätze sollen einander ergänzen. Samsung platzierte sich diesem Prinzip folgend im Smartphone-Markt zwischen Apple (die US-Marke steht für Samsung-Manager für Einfachheit, Gefühl) und Sony (dem japanischen Rivalen werden von Samsung-Managern Komplexität und Vernunft zugeschrieben). Apple hat Samsung in puncto Marktanteil bereits überholt, Sony spielt in diesem Markt keine Rolle mehr - ein besonders süßer Sieg für die Koreaner gegenüber der früheren Kolonialmacht Japan.

Koreanische Magie

Diese "koreanische Magie" ist für Tony Mitchell, Management-Theoretiker und Autor des Buches "Samsung Electronics: And the Struggle For Leadership of the Electronics Industry", das Geheimnis des Samsung-Erfolgs. "Bballi, Bballi - schnell, schnell", lautet auch das Motto der koreanischen Industrie, die eben erst Apple eingeholt und Sony auf die Plätze verwiesen hat, aber bereits den heißen Atem der aufholenden chinesischen Konkurrenz im Nacken spürt. Korea setzt deshalb auf Kreativität und Design.

Jahrzehntelang war Korea eine verlängerte Werkbank für die Industrieländer. Noch in den 1970er Jahren produzierte Korea T-Shirts, die heute in Bangladesch gefertigt werden. Der koreanische Industriekonzern Daewoo verlagerte nach dem Abschluss des Multifaserabkommens von 1974 - eines Handelspakts, der strikte Importquoten aus Korea in die USA und nach Europa festschrieb - seine Produktion nach Bangladesch und begründete damit die dortige Textilindustrie. Korea selbst wandte sich nach und nach den höherwertigen Gütern zu: Hyundai und Kia sind heute für etablierte Hersteller eine ernstzunehmende Konkurrenz, im Elektroniksektor gehören koreanische Unternehmen zu den Weltmarktführern.

Gleichzeitig steht das Wirtschaftsmodell vor Herausforderungen: Die Jaebeol, Koreas große Mischkonzerne, sind bis heute das Rückgrat der koreanischen Wirtschaft, doch die Regierung bemüht sich um die Förderung von Start-up-Unternehmen und fördert ein Entrepreneur-Ökosystem, das dafür sorgen soll, dass die koreanische Wirtschaft nicht verknöchert und Impulse an die großen Jaebols weitergegeben werden. Während der Covid-19-Krise hat die koreanische Biotech-Branche ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Innerhalb kürzester Zeit brachten koreanische Unternehmen Antigentests auf den Markt.

Und Samsung? Der Elektronikkonzern baut eine Fabrik in Incheon (nahe Seoul), um dort in Zukunft Generika-Impfstoffe herzustellen.