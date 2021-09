Die US-Notenbank Fed wird nach Einschätzung der meisten Ökonomen auf ihrer Sitzung heute, Mittwoch, ein Signal für eine geldpolitische Wende geben. Beobachter verweisen auf die hohe Inflationsrate und die Fortschritte am Arbeitsmarkt. Es werden daher Hinweise für eine bald anstehende Verminderung der Anleihekäufe ("Tapering") erwartet.

Die Anleihekäufe wurden in der Pandemie zur Stützung der Konjunktur aufgelegt. Allerdings sind zuletzt auch bei einigen Experten Zweifel gewachsen, da sich die wirtschaftliche Erholung abgeschwächt hat.

Die Märkte schauen gespannt auf die Sitzung. Es ist schließlich noch offen, wann die Fed beginnen wird, ihre monatlichen Anleihenkäufe zu verringern. Notenbank-Chef Jerome Powell hat angesichts der Konjunkturerholung zuletzt eine Reduzierung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Er verwies aber auch auf Risiken wie die Ausbreitung der Delta-Variante.

Eine erste Leitzinserhöhung sei vorerst zwar nicht in Sicht, kommentierte Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Die Nullzinspolitik dürfte demnach fortgesetzt werden. "Allerdings könnte es klare Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe geben, die zum Jahreswechsel 2021/22 beginnen könnte." Derzeit kauft die Fed monatlich Anleihen für 120 Milliarden Dollar.

Corona-Nachholeffekte laufen langsam aus

Für die Fed ist die Situation zuletzt schwieriger geworden. So haben die Anfang September veröffentlichten Daten zur Beschäftigungsentwicklung enttäuscht. Die Nachholeffekte aus der Corona-Krise laufen offenbar langsam aus, die Wirtschaftsdynamik schwächt sich ab. Die Fed macht "substanzielle Fortschritte" bei der wirtschaftlichen Erholung zur Voraussetzung für eine geldpolitische Wende.

Gleichzeitig sorgt der Mangel an Arbeitskräften und Material für einen erhöhten Inflationsdruck. Die Inflationsrate ist im August zwar etwas zurückgegangen. Die Jahresrate liegt mit 5,3 Prozent aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Fed strebt lediglich eine Rate von zwei Prozent an. Sie macht jedoch vorübergehende Faktoren für das hohe Niveau verantwortlich und verweist auf Folgen der Coronakrise wie gestörte Lieferketten. Zumindest stellt die Inflation aber kein Hindernis mehr für einen Ausstieg als der sehr lockeren Geldpolitik dar. Hier sieht Notenbankchef Jerome Powell die geforderten "substanziellen Fortschritte" als erreicht an. (dpa-AFX)