Im Streit um Milliardenverluste ihrer Hedgefonds in der Corona-Krise in den USA muss sich die deutsche Allianz mindestens zwölf Klagen von Investoren stellen. Eine Richterin im New Yorker Stadtteil Manhattan ließ am Donnerstag die Klagen - darunter zwei Sammelklagen - im Volumen von vier Milliarden Dollar (3,43 Mrd. Euro) zu.

In der 81-seitigen Entscheidung schrieb Bezirksrichterin Katherine Polk Failla, die Investoren müssten zeigen, dass die Vermögensverwaltungs-Tochter Allianz Global Investors (AllianzGI) bei der Steuerung der "Structured Alpha"-Fonds nachlässig und nicht im guten Glauben gehandelt habe. Insgesamt liegen vor US-Gerichten mehr als zwei Dutzend Klagen von Investoren vor, die rund sechs Milliarden Dollar (5,15 Mrd. Euro) von der Allianz fordern.

Die für die Asset-Management-Sparte zuständige Vorständin Jacqueline Hunt hatte wie berichtet am Donnerstag ihren Posten mit sofortiger Wirkung aufgegeben

Die "Structured Alpha Fonds" hatten bis zu drei Viertel des Wertes verloren, als die Märkte im ersten Corona-Schock im März 2020 in die Knie gegangen waren. Zwei Fonds im Volumen von 2,3 Milliarden Dollar wurden liquidiert. Richterin Failla erklärte, die Kläger könnten zu belegen versuchen, dass die Allianz gegen die Angaben in ihren Verkaufsunterlagen für die Hedgefonds verstoßen habe. Der Vermögensverwalter habe argumentiert, dabei handle es sich um eine "bessere Werbebroschüre", von der die Allianz nach eigenem Gutdünken abweichen habe können, schrieb die Richterin.

In der Affäre ermitteln inzwischen auch das Justizministerium der USA und die US-Wertpapieraufsicht SEC. Dabei geht es laut Insidern zufolge unter anderem darum, ob die AllianzGI die Risiken der Hedgefonds gegenüber den Investoren falsch dargestellt hat. Die Allianz pocht darauf, dass es sich dabei um erfahrene institutionelle Anleger handle, denen die Risiken von Hedgefonds bekannt seien.

Managerin geht

Deutsche-Allianz-Vorstandsmitglied Jacqueline Hunt gibt ihren Posten bei dem Münchner Versicherungsriesen nach der Affäre um milliardenschwere Verluste von Hedgefonds vorzeitig ab. Die 53-Jährige, die seit 2016 für das Asset Management zuständig war, wolle sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, teilte die Allianz am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mit.

Um die Asset-Management-Sparte mit den Vermögensverwaltern Pimco und Allianz Global Investors kümmert sich schon ab Freitag der Vorstandschef der wichtigsten Tochter Allianz Leben, Andreas Wimmer (47). Hunt wird im Konzern zumindest ein Teil der Verantwortung für das Debakel zugemessen, das eine der beiden Vermögensverwaltungs-Töchter, Allianz Global Investors (AllianzGI), in der Corona-Krise mit Hedgefonds erlitten hat.