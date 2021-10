Früher war Fliegen fast ausschließlich mit positiven Assoziationen verbunden, es ging um Fernweh, fremde Länder und das Kennenlernen des Ubekannten. Doch mittlerweile stehen Flughäfen, Airlines und Flugzeughersteller am Klima-Pranger. Die Branche ist für knapp drei Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich und die Zahl der Passagiere wird in den kommenden Jahren wohl noch deutlich zunehmen, wenn in Ländern mit mittleren Einkommen, der Wohlstand so weit steigt, dass sich auch die breite Masse das Fliegen leisten kann.

Weil es bisher keine Alternative zum Verbrennen großer Mengen energiereichen Kerosins gibt, wenn man Jets mit mehr als 500 Tonnen Startgewicht in die Luft bekommen will, ist nun synthetischer Treibstoff zum Hoffnungsträger geworden. In Deutschland geht heute, Montag eine Anlage zur klimaneutralen Produktion des Flugzeugtreibstoffs Kerosin in Betrieb. Nach Angaben des Betreibers, der Atmosfair gGmbH, handelt es sich um die weltweit erste Anlage dieser Art. Zum ersten Mal sei es möglich, im industriellen Maßstab synthetisches Kerosin herzustellen. Die Produktionskapazität soll nach dem Erreichen des Regelbetriebs im kommenden Jahr bei einer Tonne oder acht Fässern Rohkerosin pro Tag liegen.

Windpark liefert grünen Strom

Erster Kunde ist die AUA-Mutter Lufthansa, beliefert wird der Flughafen Hamburg. Die Anlage steht in Werlte im Nordosten des Landkreises Emsland in Niedersachsen. Die neue Anlage produziert Kraftstoff für Flugzeuge synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom von Windrädern aus dem Umland, Abfall-CO2 aus Lebensmittelresten einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft.

Mit Hilfe synthetischen Treibstoffs könnten die heute gebauten konventionellen Flugzeuge bis zum Ende ihres oft mehr als 30 Jahre währenden Funktionszyklus geflogen werden und die Airlines könnte den Übergang sehr viel besser organisieren könnten. Der Bedarf ist gigantisch: Die internationale Luftfahrt hat bereits im Jahr 2010 rund 142 Millionen Tonnen konventionelles Kerosin verbraucht - also knapp 500.000 Mal soviel wie die Anlage in Niedersachsen im nächsten Jahr produzieren soll. Experten der Zivilluftfahrtorganisation ICAO gehen davon aus, dass der Bedarf aufgrund des kontinuierlichen Wachstums des Luftverkehrs bis 2050 um das sechsfache steigen könnte, also auf rund 860 Millionen Tonnen. Auch bei deutlichen Effizienzsteigerungen ergibt sich für das Jahr 2050 immer noch ein Bedarf von deutlich mehr als 500 Mio. Tonnen, die selbst nach der optimistischen ICAO-Prognose wohl nur zum Teil synthetisch und klimaneutral produziert werden können. (rs/dpa)