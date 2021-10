Der Anruf des Nobelpreis-Komitees hat Guido Imbens nachts um zwei Uhr aus dem Bett geholt. Das ist durchaus üblich so bei den Nobelpreisen, spielt doch die Zeitverschiebung zwischen Europa und den USA hier immer eine besondere Rolle. Nun ist Imbens einer der drei Preisträger des heurigen Wirtschaftsnobelpreises, gemeinsam mit Joshua Angrist und David Card.

Alle drei sind Wirtschaftsprofessoren und jeder von ihnen lehrt an einer anderen US-Eliteuniversität. Und sie sind sogar gut befreundet, wie Imbens bei der Pressekonferenz in Stockholm via Telefon mitteilte. Angrist war sogar Trauzeuge bei seiner Hochzeit.

Der Kanadier David Card von der University of California in Berkeley werde "für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie" ausgezeichnet, gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Montag bekannt. Card bekommt die eine Hälfte des heurigen Wirtschaftsnobelpreises.

Der US-Amerikaner Angrist vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und der Niederländer Imbens von der Stanford University teilen sich die zweite Hälfte des Preises "für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen".

Natürliche Experimente

Die drei Forscher "haben uns neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können", begründete die Akademie ihre Entscheidung. "Ihr Ansatz hat auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung revolutioniert."

Ein natürliches Experiment ist eine Untersuchungsmethode, bei der die Teilnehmer aufgrund natürlicher, nicht kontrollierbarer Ereignisse in Experimental- und Kontrollgruppen eingeteilt werden. Die Forscher fungieren dabei ausschließlich als Beobachter und analysieren. Natürliche Experimente werden vor allem dann verwendet, wenn kontrollierte Experimente unmöglich wären, etwa weil sie zu teuer, zu schwierig oder gar unethisch wären. "Natürliche Experimente sind überall, sie beantworten Schlüsselfragen der Wirtschaftspolitik", erklärte dazu die Königlich Schwedische Akademie.

Ursache und Wirkung

Viele der großen Fragen in den Sozialwissenschaften hätten mit Ursache und Wirkung zu tun - etwa, wie sich Einwanderung auf das Lohn- und Beschäftigungsniveau auswirke. Diese Fragen seien schwer zu beantworten, weil es dazu keine Vergleiche gebe. "Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es weniger Zuwanderung gegeben hätte", so die Akademie weiter.

Die diesjährigen Preisträger hätten gezeigt, dass es möglich sei, solche und ähnliche Fragen mit natürlichen Experimenten zu beantworten, führte die Akademie aus.

Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird seit 1968 verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet und ist mit 10 Millionen Kronen, knapp einer Million Euro, dotiert. 2020 erhielten ihn die beiden US-Wissenschafter Paul Milgrom und Robert Wilson für ihre Forschungen auf dem Gebiet der sogenannten Auktionstheorie.

In einer ersten Reaktion begrüßte Ulrike Famira-Mühlberger, die stellvertretende Direktorin des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), den Nobelpreis für die drei Ökonomen am Montag. Ihre Forschungsergebnisse seien "extrem relevant für die Praxis" und zentral für die heutige Arbeitsmarktforschung.

David Card habe gezeigt, wie man mit natürlichen Experimenten, kausale Zusammenhänge identifizieren könne, etwa bei Mindestlöhnen, erläuterte die Wifo-Ökonomin gegenüber der Austria Presse Agentur. Angrist und Imbens wiederum hätten als Ökonometriker die Methoden weiterentwickelt.

Seit der ersten Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises war erst einmal ein Österreicher unter den Preisträgern: Der liberale Ökonom Friedrich August von Hayek erhielt 1974 den Preis gemeinsam mit dem Schweden Gunnar Myrdal für Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie.(red.)