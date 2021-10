Das lange Warten hat ein Ende: Immer mehr Fernreisedestinationen empfangen wieder Urlauber aus dem Ausland. Gleichzeitig locken die heimischen Wintersportregionen. Eine schwere Entscheidung für Menschen, die noch heuer einen Urlaub planen. Hieß es im vergangenen Jahr noch Skipiste statt Palmenstrand, herrscht jetzt wieder Wahlfreiheit. Wer gerne fernöstliches Flair genießen will, den darf es nicht stören, im Flugzeug stundenlang Mund und Nase bedeckt halten zu müssen. Vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein, ist von Vorteil.

Thailand lockt Touristen in die Sandkiste von Phuket

Die beiden größten Inseln Thailands, Phuket und Koh Samui, empfangen bereits seit dem Sommer im Rahmen einer "Sandbox" genannten staatlichen Urlaubs-Initiative wieder Touristen aus aller Welt. Bedingung: Sie müssen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Andrea Hansal, Pressesprecherin der Verkehrsbüro Group, war vor kurzem auf Phuket. "Wer auf die Insel kommt, muss sieben Tage dort bleiben, kann sich aber frei bewegen, also auch an den Strand gehen. Danach kann man in alle Provinzen reisen", erzählt sie der "Wiener Zeitung". Im Flieger der Qatar Airways von Wien nach Doha und von Doha nach Phuket sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben, es müsse aber keine FFP2-Maske sein.

Bei der Einreise verlangen die thailändischen Behörden den Nachweis eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 72 Stunden sei, weiters werde man am Flughafen sofort getestet. "Das organisieren üblicherweise die Hotels. Man muss sich vom Airport dann direkt ins Hotel begeben und warten, bis das Ergebnis da ist", so Hansal. Bei ihr habe es vier Stunden gedauert, bis das E-Mail mit der Botschaft "You are free to enjoy your holiday in Phuket" eingetrudelt war.

"Die Thais sind extrem konsequent. Sie tragen überall einen Mund-Nasen-Schutz, auch die Kinder. Bei den Touristen sind sie etwas lockerer", so Hansal. Indoor, etwa in Tempeln oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erwünscht. Im Hotel, am Strand, im Restaurant sei dies nicht erforderlich. Hansal: "Es ist total entspannt."

Ab 1. November soll in ganz Thailand quarantänefreier Urlaub für vollständig Geimpfte aus mindestens zehn Staaten, darunter Singapur, China, Deutschland und die USA möglich sein. Reisende aus Österreich sind noch nicht darunter. Sie müssen vorläufig weiter sieben Tage in Quarantäne - oder wählen einen Aufenthalt auf Phuket oder Ko Samui. Die

Bali empfängt seit kurzem wieder Touristen aus 19 Ländern. Auch hier ist Österreich - noch - nicht dabei. Als Alternative bietet sich etwa Mauritius an: Seit dem 1. Oktober können vollständig geimpfte Urlauber quarantänefrei einreisen. Vorgeschrieben ist weiters ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist sowie ein weiterer bei der Ankunft am Flughafen. Kuba will pünktlich zur Hauptsaison mit 15. November die Auflagen bei der Einreise für Touristen erleichtern.

3G-Regel für die Fahrt in der Seilbahn

Wer lieber zum Skifahren in Österreich bleibt, braucht keine Impfung. Ab 15. November gilt in geschlossenen bzw. abdeckbaren Bereichen von Seilbahnen die 3G-Regel. In Gondeln muss eine FFP2-Maske getragen werden. Beim Après-Ski werden Regeln analog zur Nachtgastronomie angewendet. Die Maßnahmen orientieren sich an der Auslastung der Intensivstationen, die sich bekanntlich schnell erhöhen kann. Beim Konzert anlässlich der Saisoneröffnung in Ischgl am 27. November wird die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gelten. Der Tiroler Wintersportort war wegen seines Corona-Krisenmanagements in die Negativschlagzeilen geraten.

Die heimischen Touristiker blicken der kommenden Wintersaison aufgrund der guten Buchungslage jedenfalls mit Zuversicht entgegen. Die Steiermark will nicht nur mit verschneiten Winterlandschaften und frisch präparierten Pisten punkten, sondern auch mit ihren Thermen punkten.