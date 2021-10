Die USA und die EU haben ihren Streit über US-Sonderzölle auf europäische Stahl-und Aluminiumimporte beigelegt. Das berichtete US-Handelsministerin Gina Raimondo am Samstag. Laut der Vereinbarung dürften festgelegte Mengen an Stahl und Aluminium aus der EU in die USA gebracht werden. Im Gegenzug habe die EU zugesagt, auf Vergeltungszölle etwa auf Whiskey oder Motorräder zu verzichten. Die Vereinbarung helfe beiden Wirtschaftsräumen, der gemeinsamen Herausforderung durch die chinesische Wirtschaft zu begegnen.

Zuletzt war in Kreisen beider Seiten bereits Zuversicht geäußert worden, dass der Konflikt beendet werden könne. Die USA hatten die Sonderzölle im März 2018 verhängt. Der damalige Präsident Donald Trump hatte erklärt, der Anstieg der Importe bedrohe die nationale Sicherheit der USA. Die EU reagierte mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Jeans, Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter. (reuters)