Rund 700 Millionen Euro mehr stehen für den nächsten ÖBB-Rahmenplan (2022-2027) zur Verfügung. Das beschloss die Bundesregierung im Ministerrat. Insgesamt gibt es 18,2 Milliarden Euro für den Ausbau von Personen- und Güterverkehr und die Errichtung von Schnellverbindungen.

Der größte Teil geht in Reinvestitionen in Park & Ride und Lärmschutz (4,3 Milliarden Euro). 3,6 Milliarden Euro fließen in Bahnhofsausbauten, Terminals, Streckenneu- und ausbauten. 3,1 Milliarden Euro gehen in die neue Südstrecke, vor allem in den Koralm- und Semmeringtunnel. 2,7 Milliarden Euro kostet der Brenner-Basistunnel samt Zulaufstrecken. Für die Elektrifizierung sind 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, für die Sicherheit 2 Milliarden Euro. Zu den Investitionsausgaben kommen noch zusätzliche 3,9 Milliarden Euro für die Instandhaltung dazu. (siehe Grafik)



Es ist "das größte Bahnausbaupaket, das Österreich je gesehen hat", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Es gebe schließlich keine Zeit mehr "für Bremsen oder Blockieren", ergänzt sie im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel.

Das sehen auch viele Staatsoberhäupter so, die bei der derzeitigen Klimakonferenz in Glasgow (COP26) vor Hungersnöten, Dürren und katastrophalen Überschwemmungen warnen. "Wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster vor uns", sagt US-Präsident Joe Biden, "Wir schaufeln unser eigenes Grab" (UNO-Generalsekretär Antonio Guterres), "Wir keuchen schon jetzt ums Überleben" (Wavel Ramkalawan, Präsident der Seychellen).

365 Tage Transit

Doch was bringen ambitionierte Bahnprojekte und große Reden vor einem Weltpublikum, wenn es im Kleinen nicht klappt? Im Schatten von Glasgow dreht sich die Welt weiter, schlägt die normative Kraft des Faktischen mit voller Wucht zu. So ein Faktum ist der nicht enden wollende Lkw-Verkehr, der Bayern und Tirol zu Nachbarn machte, die mit dem Rücken zueinander sitzen.

Die Tiroler Bevölkerung wird "365 Tage im Jahr vom Transit in einem Ausmaß belastet, das nicht mehr hinnehmbar ist", sagt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Die durchgeführte Tiroler Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein am Freitag führte zu einem 50 Kilometer langen Lkw-Stau auf bayrischer Seite.

Sehr zum Ärger der Bayern. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) suchte daraufhin gar nicht mehr das Gespräch mit Platter, sondern wandte sich direkt an Brüssel. Sie beschwerte sich schriftlich bei EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Da bilaterale Gespräche bisher keine Lösung gebracht hätten, müsse die EU "endlich Klarheit schaffen, ob Restriktionen, die den freien Warenverkehr einschränken, überhaupt mit EU-Recht vereinbar sind," sagte sie.

Und der nächste Streit ist vorprogrammiert: In Salzburg gibt es Überlegungen ebenso Verkehrsdosierungen an einem Grenzübergang zu Bayern einzuführen. Und zwar in Walserberg, wo die deutsche Autobahn A8 in die österreichische Westautobahn A1 und die Tauernautobahn A10 mündet.

Von einer Lösung des Problems ist die Region weit entfernt. Das ist auch im Hinblick auf Glasgow eine bittere Erkenntnis: Denn bei der Bekämpfung des Klimawandels klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander.