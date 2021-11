Die französische Industrie hat im September überraschend einen Dämpfer einstecken müssen. Die Gesamtproduktion sei im Monatsvergleich um 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Analysten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der Rückschlag ist der erste nach drei Zuwächsen in Folge.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe ging ebenfalls zurück. In dieser Betrachtung sank die Produktion zum Vormonat um 1,4 Prozent, nach einem Zuwachs um 1,1 Prozent im August. Sowohl die Gesamtproduktion als auch die Warenherstellung liegen immer noch deutlich tiefer als vor der Coronapandemie im Februar 2020. (apa/dpa-AFX)