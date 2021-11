Die US-Regierung hat offenbar mit anderen Ländern darüber gesprochen, Teile der jeweiligen Ölreserven anzuzapfen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ziel eines derartigen koordinierten Vorgehens wäre es, die Ölpreise nach unten zu drücken und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Dies sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Gespräche wurden in den vergangenen Wochen unter anderem mit Japan, Südkorea, Indien und China geführt, sie seien nicht abgeschlossen. Es gebe auch keine endgültige Entscheidung darüber, ob es zu einem solchen Schritt oder anderen zur Beeinflussung der Ölpreise kommen werde.

Das US-Präsidialamt wollte sich nicht zum Inhalt der - in der Vergangenheit wiederholt bestätigten - Gespräche mit anderen großen Energieverbraucher-Staaten äußern. US-Präsident Joe Biden hatte das Förderkartell Opec und verbündete Produzenten wie Russland des öfteren dazu aufgerufen, ihre Ölförderung schneller auszuweiten.

China vor Freigabe der Rohöl-Reserven

China bereitet angesichts der hohen Energiepreise ein Anzapfen der staatlichen Ölreserven vor. "Wir arbeiten daran, Rohölreserven freizugeben", sagte eine Sprecherin der zuständigen Behörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie kündigte zugleich an, dazu später eine Erklärung zu veröffentlichen. Der größte Ölimporteur der Welt hatte zuletzt im September die staatlichen Reserven angezapft und 7,38 Millionen Barrel an heimische Raffinerien versteigert.

Die Volksrepublik hält die Höhe ihrer strategischen Reserven geheim. Die letzte öffentliche Aktualisierung erfolgte 2019. Damals gab die Nationale Energieverwaltung bekannt, dass das Land über Ölvorräte verfüge, die 80 Tage reichen sollen. Das Beratungsunternehmen Energy Aspects schätzte Anfang des Jahres, dass Chinas Reserven etwa 220 Millionen Barrel Rohöl enthalten, was einer Nachfrage von 15 Tagen entsprechen würde.

Ölpreise unter Druck

Der Bericht über ein mögliches Anzapfen der Ölreserven einzelner Länder hat den Ölpreis indessen unter Druck gesetzt: US-Öl fiel um ein Prozent auf 77,50 Dollar pro Barrel. Nordseeöl Brent gab um 0,9 Prozent nach auf 79,54 Dollar pro Barrel. (Reuters)