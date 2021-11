Brüssel. Wegen der Coronakrise will Brüssel die Regeln für staatliche Beihilfen bis 30. Juni 2022 gelockert lassen. Das gab die EU-Kommission bekannt, bevor in Österreich am Freitag die Verhängung des Lockdowns verkündet wurde. Die Begründung: Anpassungen bei den sonst eher strengen Vorschriften zu Subventionen der EU-Länder für Firmen oder Forschungseinrichtungen sollen dazu beitragen, den aktuellen Wirtschaftsaufschwung zu beschleunigen.

Die Ausweitung der Maßnahme werde es den EU-Staaten ermöglichen, ihre Förderregelungen bei Bedarf zu verlängern, hieß es. Dazu werde sichergestellt, dass Unternehmen, die noch von der Krise betroffen sind, nicht plötzlich von der notwendigen Unterstützung abgeschnitten werden, so die Kommission. Die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie und andere Risiken für die wirtschaftliche Erholung will an weiter beobachten.

Zudem beschloss die EU-Kommission, zwei neue Maßnahmen zur Schaffung direkter Anreize für zukunftsorientierte private Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Liquidität einzuführen. Die Instrumente stehen den EU-Staaten noch bis Ende 2022 bzw. Ende 2023 zu Verfügung.

"Die Kommission ermöglicht auch im kommenden Jahr staatliche Unterstützung, ohne der Dauersubvention Tür und Tor zu öffnen", zeigte sich Finanzminister Gernot Blümel erfreut. "Die aktuelle Ausweitung des Beihilferahmens ist auch die Basis für unsere nationalen Hilfen, die wir gerade erarbeiten." Die Situation sei "erfreulicherweise" nicht mit jener aus dem Vorjahr zu vergleichen, so Blümel mit Verweis auf ein "sehr starkes Wirtschaftswachstum in Österreich".

"Grüne" Initiativen werden

gefördert

Nach einem Wirtschaftseinbruch im Jahr 2020 prognostizierte Brüssel für heuer ein kräftiges Wachstum. Sowohl in der Eurozone als auch in der EU-gesamt geht die Kommission 2021 von einem durchschnittlichen BIP-Wachstum von jeweils 5,0 Prozent aus. Österreich soll mit einem BIP-Plus von 4,4 Prozent ebenfalls deutlich dazulegen. Allerdings warnte die EU-Kommission vor Entwicklungen in der Coronakrise - und in einigen EU-Ländern, darunter auch in Österreich - hat sich die Lage augenscheinlich massiv verschärft.

Abseits davon sollen umweltfreundliche Wirtschaftsmaßnahmen künftig einfacher vom Staat unterstützt werden können. Die EU will durch einfacher zugängliche Beihilfen CO 2 -neutrale Technologien rentabel machen. Eine Überarbeitung des Wettbewerbsrechts habe einen noch nie da gewesenem Umfang und Ehrgeiz, so die Brüsseler Behörde.

Derzeit werden mehr als 20 Vorschriften im Bereich der Wettbewerbspolitik novelliert. EU-Länder sollen etwa angesichts des globalen Mangels an Mikrochips künftig auch einfacher Firmen dabei unterstützen können, neuartige Anlagen in der Halbleiter-Industrie zu errichten. Die neuen Leitlinien zielten ebenfalls darauf ab, die Entwicklung digitaler Infrastrukturen so staatlich zu fördern, dass der Aufbau und die Nutzung von Breitbandnetzen erleichtert werden.